L’Ajuntament de Fortià s’ha adherit a un pla del Departament d’Educació de la Generalitat per incorporar, el curs vinent, a l’escola Teresa de Pallejà, una aula per al primer cicle d’educació infantil (P1 i P2). «Aquests grups havien d’anar a llars d’infants de municipis veïns, amb la possibilitat que no tornessin al municipi a cursar la Primària», afirma l’alcalde, Francesc Brugués, el qual afegeix que l’Ajuntament duria a terme una inversió per adaptar les instal·lacions de l’escola per a incorporar, el curs 2022-23, un màxim de tretze alumnes. L'objectiu d'aquesta proposta és evitar el despoblament.

El cost inicial del servei, pel consistori, serà de 30.000 euros anuals amb l’opció de reduir aquesta quantitat amb el retorn econòmic de la subvenció de la Generalitat de 1.600 €/alumne/any i, també, de les quotes que aporten les famílies.

Brugués declara que és un projecte «ben acollit, ja que les famílies que es troben en aquesta situació ho veuen amb bons ulls, així com l’equip directiu de l’escola». Alhora afirma que el nou servei donaria l’opció a utilitzar-lo a deu famílies de Fortià que tenen fills nascuts entre 2020 i 2021.

Per a la directora de l’escola Teresa de Pallejà, Iona Llagostera, això suposarà tenir el cicle de P1 i P2 d’educació infantil i «estem molt contents de rebre’ls i, si així aconseguim que es quedin més nens del poble a Primària, anirà millor». A més, «hi hauria places per als municipis veïns», segons argumenta l’alcalde.

En el darrer ple de l’Ajuntament fortianenc, celebrat el passat 30 de setembre, van aprovar formalitzar, al departament d’Educació de la Generalitat, la sol·licitud d’implantació del primer cicle d’educació infantil a les escoles rurals a l’Escola Teresa de Pallejà.

La casa de la Reina Sibil·la

També va tenir lloc l’aprovació inicial del projecte de restauració i condicionament de la casa de la Reina Sibil·la de Fortià, amb l’adequació de la planta baixa, façanes i tractaments exteriors. Entre altres coses, també va tirar endavant la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes.