L'Ajuntament de Vilafant ha requerit a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) la neteja urgent de la llera del Manol per evitar que en propers episodis de pluges l'acumulació de branques i arbres caiguts no comporti un problema.

Els tècnics inspectors de l'Ajuntament han detectat que en alguns punts de la llera del riu hi ha aquesta vegetació acumulada que impedeix la lliure circulació del curs de l'aigua.

Hi ha arbres caiguts, acumulació de branques enmig de la llera i molta vegetació. Consideren que pot resultar perillós.

«Demanem a l’ACA que actuï urgentment i netegi la llera del Manol al pas pel nostre municipi, perquè ens preocupa que quan es produeixin fortes pluges, el riu es pugui desbordar a causa dels taps que provoquen aquests arbres i branques caiguts i que això ens pugui ocasionar danys» explica l’alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys.

El tram del riu Manol que passa per Vilafant és un tram molt concorregut pels veïns del municipi, per això des del consistori temen que si es produeixen pluges fortes, hi pugui haver problemes greus en aquest entorn.

Des de l’Ajuntament reclamen, doncs, que l’Agència Catalana de l’Aigua, que és l’òrgan que té les competències de gestió de l’aigua i els rius a Catalunya, que retiri els arbres caiguts a la llera del riu i faci un treball de neteja i desbrossat com més aviat possible per tal d’evitar danys.