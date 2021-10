L'Ajuntament de l'Escala invertirà 740.000 euros en la millora de deu quilòmetres d'asfalt del terme municipal. La millora permetra eliminar desperfectes ocasionats al paviment per les arrels dels pins, reparar sots o reasfaltar tram en mal estat.

Els treballs que s'han adjudicat a l'empresa Epsa està previst que comencin dilluns vinent.

Segons ha informat l'Ajuntament, s'ha dividit l'actuació en sis sectors (veure plànol) i s'anirà actuant per ordre d'un en un, començant per la zona de Riells de Dalt-Rosa Lau. Els primers carrers on es començarà a treballar aquest dilluns són el Sant Pere Pescador i del Puig.

"Cada any hem anat fent inversions en millores d'aslfats, però mai hi havia hagut una inversió tant important en vòlum com la que es farà ara, que permetrà resoldre alguns dels punts més conflictius", remarca el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill.

El primer sector és a l'entorn de Riells de Dalt_Rosa Lau; el segon, Riells-Terroges; el tercer, des de l'avinguda Riells fins al nucli antic, incloent-hi fins al Camp dels Pilans per l'oest; el quart, Riells-Puig Sec; el cinquè, l'entorn del Port-Planasses; i el sisè, l'entorn de Montgó.

Aquesta actuació compta amb una subvenció del fons de cooperació de la Diputació de Girona per valor de 180.000 euros.