La Jonquera serà escenari del primer Open anual de Defensa Personal per a Dones.

L'activitat formativa està organitzada per la Policia Local i l'ajuntament de la localitat i se celebrarà demà.

L'esdeveniment és gratuït i està obert a totes les dones de la població -es preveu que l'any vinent sigui per totes les de la comarca- . Té com a objectiu donar eines de defensa en diverses situacions. De moment, ja hi ha una quarantena de dones inscrites.

Se celebrarà demà el matí - de 9 a 14 hores- al pavelló municipal i comptarà d'entrada amb una sessió teòrica d'una hora i després, es farà la part pràctica de l'activitat.

Aquesta ocuparà la major part de l'Open i l'impartiran monitors - la major part dones-. El vessant pràctic comptarà de tres escenaris d'actuació: l'atac d'un home a una dona a fora d'un vehicle i també, en el mateix escenari que la intenta fer entrar a dins. El segon consistirà a fer caure una dona a terra suposadament al carrer per intentar violar-la i finalment, un atac mentre la dona va a peu per la via pública.

Les dones, segons fonts policials, obtindran coneixement de tècniques molt senzilles i pràctiques per encarar-se en situacions no sols de violència masclista, sinó assetjament, entre altres.

La idea és que aquesta activitat es repeteixi anualment i de cara al vinent, s'obri a tot l'Alt Empordà.