Els tres regidors no adscrits de l'Ajuntament de Figueres (Carles Arbolí, Alba Albert i Miquel Fernández) han entrat una proposta demanant que s'habiliti una part de l'antic camp de futbol, l'aparcament del Far, com a espai per a autocaravanes.

Els regidors consideren que l'espai seria més adequat que la plaça Europa, un dels espais que valora l'Ajuntament, perquè està més a prop del centre.

Creuen que és "poc atractiva" perquè està molt allunyada i no generaria pràcticament activitat econòmica a la ciutat.

En canvi, consideren que la proximitat al nucli de l'antic camp de futbol "seria un dels avantatges principals d'aquesta ubicació perquè facilitaria als usuaris l'accés als principals punts d'interès turístic, al centre comercial i als establiments de restauració i serveis que hi ha a la rodalia":

La regidora no adscrita, Alba Albert, ha manifestat que "una ciutat que vol exercir la seva capitalitat en tots els sentits ha de ser també porta d'acollida per al turisme d'autocaravanes, que és un dels que més ha crescut en el darrer any".

Albert assegura que és important que Figueres "surti als mapes internacionals com a ciutat preparada per a rebre turisme d'autocaravanes".

L'aparcament en total fa gairebé 10.000 metre quadrats i podria comptabilitzar el de vehicles convencionals i el d'autocaravanes.