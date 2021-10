El Dia de la Ciutat de Figueres es va celebrar ahir al matí amb el lliurament per part de l'Ajuntament dels reconeixements als diferents figuerencs i entitats de la ciutat que han destacat per la seva trajectòria ciutadana. Degut a la pandèmia, l’any passat no es va poder celebrar el «Dia de Ciutat» i els reconeixements del 2020 també es van lliurar ahi al matí. A la tarda, el Teatre Municipal El Jardí va acollir el Concert de Ciutat a càrrec de la Jove Orquestra de Figueres i la Orquestra Vestàtile del Casino Menestral.

Pel que fa als reconeixements, la Fulla de Figuera de Plata, han estat enguany per a la periodista Anna Teixidor Colomer i a l’Hotel Restaurant Duran.

Els títols de fill i filla predilecte han estat per a Jaume Guillamet Lloveras i Montserrat Mauné Roca, mentre que el reconeixement de filla adoptiva ha recaigut en Maria Pilar Tavera Benítez i Antònia Solsona

La medalla al mèrit esportiu en categoria de plata ha estat per al Club Tennis Taula Tramuntana i pel Consell Esportiu de l’Alt Empordà.

El títol de ciutadana d’honor l’ha recollit Emilia Pla Esparraguera, mentre que els diplomes al reconeixement ciutadà han estat per: les treballadores dels Plans d’Ocupació de l’Ajuntament de Figueres i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Carolina Anieto Lamiraud, Bibiana Buscató Coma, Ángeles Rojas González, Blanca Garcia Cornago i Carles Lloveras Molinet. La medalla d’or de la ciutat varecau enguany en la Parròquia de Sant Pere.