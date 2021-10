L'Ajuntament de Figueres s'ha presentat a la convocatòria dels fons europeus Next Generation de projectes per promoure la mobilitat sostenible a la ciutat. En concret, ha dissenyat propostes per valor de 2,5 MEUR, 1,6 milions dels quals ja s'han demanat formalment perquè es tracta de projectes que ja estan en procés de licitació.

Entre les iniciatives que volen dur a terme, hi ha la creació de 4,5 quilòmetres de xarxa de carrils bici, l'adquisició de dos busos i un camió per a la brigada elèctrics o la transformació dels carrers Col·legi i Sant Llàtzer per prioritzar el vianant davant del vehicle particular. L'alcaldessa, Agnès Lladó, diu que amb aquesta actuació Figueres fa "un pas endavant" per millorar la ciutat i fer-la més sostenible.

"Aquesta és una de les moltes convocatòries que vindran perquè no deixarem passar cap oportunitat", ha assegurat Lladó. Durant la presentació dels projectes per a la convocatòria dels fons Next Generation per fomentar la mobilitat sostenible, l'Ajuntament ha anunciat propostes per valor de 2,5 MEUR.

En concret, ha anunciat l'ampliació del parc de vehicles elèctrics amb l'adquisició de dos busos elèctrics –que ja estan a licitació- i d'un camió també elèctric per a la brigada municipal. "Aquests vehicles ajudaran a reduir les emissions de gasos contaminants i de contaminació acústica a la ciutat", ha afirmat Lladó. De fet, el consistori té previst –a través de l'empresa municipal Fisersa- adquirir un dels busos elèctrics hi hagi o no subvenció europea.

Un altre dels eixos que opten als ajuts europeus gira entorn d'una de les "mancances històriques de la ciutat": els carrils bici. L'Ajuntament ha presentat un projecte per crear 4,5 quilòmetres de carrils bici en diferents punts de la ciutat –essencialment fora del centre-.

El traspàs de l'avinguda Salvador Dalí

Entre les zones previstes, l'avinguda Dalí. Aquesta via és encara de titularitat estatal i l'alcaldessa ha explicat que continuen les negociacions per aconseguir el traspàs del tram que discorre pel nucli urbà. "Esperem que sigui en breu", ha dit. De tota manera, ha dit que la consecució d'aquest carril només necessitaria un acord que no hauria de tenir cap impediment.

També preveuen instal·lar vuit aparcaments "segurs" per a bicicletes, amb capacitat per a set cadascun. Es posaran en punts estratègics com l'estació de tren o els equipaments esportius per fomentar que la gent es desplaci amb aquest sistema de transport.

"Transformar" dos carrers històrics

D'altra banda, el consistori vol "transformar" dues de les principals artèries de circulació de la ciutat: els carrers Col·legi i Sant Llàtzer. "Són dues intervencions molt ambicioses i una clara declaració d'intencions", ha dit Lladó. En aquest sentit, l'Ajuntament preveu fer-hi una inversió de 600.000 euros a través dels fons europeus per convertir aquests carrers en zones amb prioritat per als vianants.

"Transformarem totalment les voreres, amb arbrat, mobiliari i paviment nou", ha afegit. També s'actuarà en un tram del carrer Méndez Nuñez i Compositor Serra per eixamplar voreres. Això, per contra, suposarà la pèrdua de diverses places d'aparcament però l'alcaldessa ha assegurat que treballen per crear "bosses d'estacionament" noves.