Aquests darrers dies s’ha iniciat l’enderroc del darrer edifici adquirit per l’Ajuntament de l’Escala per esponjar l’entorn de l’església.

Amb aquests treballs, serà ja el quart edifici que s’enderroca en els darrers vint anys al voltant de l’església. Els dos primers van servir per crear i ampliar posteriorment la plaça del III Centenari. Més recentment, es va derruir l’edifici que hi havia entre l’església i l’hostal El Roser. I ara, s’enderroca la casa que hi ha just al davant.

L’objectiu del consistori escalenc és esponjar tot aquest entorn de l’església, un dels edificis més destacats del municipi, dotant-lo d’un important espai d’ús públic que s’anirà condicionant amb un futur projecte, incloent-hi l’actual aparcament al costat de la rectoria, per al gaudi dels escalencs i visitants.