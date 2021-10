L’Ajuntament de Figueres s’ha presentat a la convocatòria dels fons europeus Next Generation de projectes per promoure la mobilitat sostenible a la ciutat. En concret, ha dissenyat propostes per valor de 2,5 MEUR, 1,6 milions dels quals ja s’han demanat formalment perquè es tracta de projectes que ja estan en procés de licitació. Entre les iniciatives que volen dur a terme, hi ha la creació de 4,5 quilòmetres de xarxa de carrils bici, l’adquisició de dos busos i un camió per a la brigada elèctrics o la transformació dels carrers Col·legi i Sant Llàtzer per prioritzar el vianant davant del vehicle particular. L’alcaldessa, Agnès Lladó, diu que amb aquesta actuació Figueres fa «un pas endavant» per millorar la ciutat i fer-la més sostenible.

L’Ajuntament ha anunciat l’ampliació del parc de vehicles elèctrics amb l’adquisició de dos busos elèctrics –que ja estan a licitació- i d’un camió també elèctric per a la brigada municipal. «Aquests vehicles ajudaran reduir les emissions de gasos contaminants i de contaminació acústica a la ciutat», ha afirmat Lladó.

Un altre dels eixos gira entorn d’una de les «mancances històriques de la ciutat»: els carrils bici en diferents punts de la ciutat –essencialment fora del centre-.

Entre les zones previstes, l’avinguda Dalí. Aquesta via és encara de titularitat estatal i l’alcaldessa ha explicat que continuen les negociacions per aconseguir el traspàs.

També preveuen instal·lar vuit aparcaments «segurs» per a bicicletes, amb capacitat per a set cadascun. Es posaran en punts estratègics .

D’altra banda, ha anunciat que vol «transformar» dues de les principals artèries de circulació: els carrers Col·legi i Sant Llàtzer. En aquest sentit, l’Ajuntament preveu fer-hi una inversió de 600.000 euros a través dels fons europeus per convertir aquests carrers en zones amb prioritat per als vianants.