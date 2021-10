El Consell de Ministres aprovarà avui la licitació d’un contracte de 40,21 milions d’euros per garantir el bon funcionament de la línia ferroviària d’alta velocitat entre Lleida i Figueres. L’objectiu de l’actuació serà garantir que les instal·lacions es troben en un estat «òptim» i millorar-ne la disponibilitat, eficàcia i funcionalitat. Entre els centres que desenvoluparan aquestes activitats de manteniment hi ha el de Vilobí d’Onyar.

El Consell de Ministres té previst autoritzar avui el ministeri de Transports a licitar, a través d’Adif, el contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions de control de tràfic i sistemes complementaris del tram Lleida-Barcelona-Figueres de la línia d’alta velocitat. El contracte comptarà amb un plaç d’execució de quatre anys i té un valor estimat de 40,21 milions d’euros, sense IVA però incloent-hi una possible pròrroga per a un màxim de dotze mesos més.

L’objectiu de les actuacions és garantir, en tot moment, l’operativitat ferroviària de la línia, que les instal·lacions es trobin en un estat òptim de conservació i que es garanteixi la seva disponibilitat, eficàcia i funcionalitat. L’objectiu també ha de ser poder garantir la comoditat dels viatgers i reduir al màxim la probabilitat d’incidències.

Modernització de sistemes

Entre els treballs que es faran hi ha la instal·lació d’enclavaments electrònics, circuits de via i comptadors d’eixos. També es faran obres de comandament, control i supervisió de desviaments i sensors de roda, accionaments i senyalitzacions laterals. D’altra banda, s’implantaran sistemes europeus de gestió de tràfic ferroviari, anunci de senyals i frenat automàtic, sistemes d’energia, detectors de caiguda d’objectes, detectors de vent lateral, cables d’alimentació i senyalització i caixes de connexió. També s’actuarà en edificis i sales tècniques.

De la mateixa manera, el contracte també inclou actuacions de manteniment preventiu per garantir uns bons paràmetres de funcionalitat, disponibilitat, fiabilitat i eficàcia dels sistemes, així com el manteniment correctiu per quan es produeixi una incidència que pugui afectar les instal·lacions.

Els centres de manteniment des d’on es desenvoluparan les activitats de manteniment seran els de Vilobí d’Onyar, l’Espluga de Francolí (Tarragona), Vilafranca del Penedès, El Prat de Llobregat-Can Tunis i Montmeló (Barcelona).