Un pet va provocar una discussió que va anar pujant de to. Dels insults es va passar a les agressions i a una baralla multitudinària amb diversos detinguts per la policia. Tot plegat va passar fa uns dies a Caldea, l'espai lúdico-termal andorrà, que, aquest cop, no es va convertir en l'oasi de tranquil·litat que busquen els milers de turistes que hi acudeixen cada any.

La ventositat que va originar tot l'enrenou va produir-se al vestidor masculí un vespre durant el Pont del Pilar. Segons expliquen mitjans andorrans, un home, provinent de Barcelona, es va tirar el pet al costat de la cara d'un altre que venia de Llançà. A partir d'aquí els familiars de l'un i de l'altre (cinc per banda) van començar una acalorada discussió, amb insults pujats de to, que va derivar en una baralla multitudinària, a la qual es van afegir altres usuaris del vestidor que intentaven separar-los.

La batussa -que no va finalitzar fins que va arribar la policia per separar-los- va acabar amb l'autor de la flatulència amb un ull de vellut i diversos lesionats de menor importància. La policia andorrana va arrestar dos homes de la família de Llançà per agressions o i una dona que no parava de proferir insults als agents. Tots tres van ser condemnats en un judici ràpid, però van acordar commutar la pena per una ordre d'expulsió del país.