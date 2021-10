El jutjat d'instrucció 8 de Figueres ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut per matar a ganivetades un transportista a la Jonquera i apunyalar-ne un altre la nit de dissabte a diumenge. Segons informa el TSJC, la causa està oberta per delictes d'assassinat, intent d'assassinat i contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol. El crim va tenir lloc cap a les 23.40 de la nit en una benzinera quan el detingut, de 29 anys i de nacionalitat romanesa, va atacar les víctimes que poca estona abans havien intercedit per evitar que s'apropés a una dona amb qui havia intentat establir relació a través de les xarxes socials.

Quan les víctimes el van apartar, l'arrestat els va amenaçar però va acabar marxant de l'establiment. Poca estona després, va tornar. Aleshores, es va produir un enfrontament entre el detingut i els dos homes. Durant la disputa, l'arrestat va treure un ganivet que duia amagat i els va atacar.

Fins al lloc s'hi van desplaçar patrulles de Mossos d'Esquadra i efectius el SEM, que no van poder fer res per salvar-li la vida a una de les víctimes.

Després de perpetrar l'atac, l'autor de l'apunyalament va fugir del lloc amb el vehicle. No va anar gaire lluny. Els Mossos el van poder aturar en una benzinera situada just a la sortida de la Jonquera. Allà els agents el van arrestar i van precintar la furgoneta.

L'home tenia signes evidents d'anar begut. Per això, el jutjat també li atribueix un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol.