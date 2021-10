Una neteja al port esportiu de Roses va permetre retirar 300 quilos de residus del fons marí.

L'activitat es va portar a terme diumenge per part del Club Badia de Roses, amb la col·laboració del personal del Port Esportiu de Roses.

Els treballs es van portar a terme a la dàrsena del port on hi ha un alt volum de trànsit d'embarcacions d'estiu.

Amb actuacions com aquesta, el Port Esportiu dona compliment als requeriments mediambientals exigits per Bandera Blava, així com per les certificacions EMAS i ISO 14001 que ostenta des de l’any 2007 i que garanteixen la minimització de l’activitat del port sobre el medi ambient, actuant sobre aspectes com la reducció dels consums de recursos energètics i d’aigua, la correcta gestió de residus, el control dels fondejos a les cales i platges del municipi, o la recollida de residus flotants del litoral, entre d’altres.

Una altra activitat desenvolupada aquest cap de setmana pel Port, va ser la jornada de formació sobre el cicle de l’aigua dirigida dissabte als alumnes del Grup d’Esports Nàutics (GEN). Aquesta activitat també s’emmarca en el programa de conscienciació i sensibilització de ciutadania i usuaris del port requerit per donar compliment a les certificacions mediambientals.