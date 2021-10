La Policia Local de la Jonquera va detenir ahir un home per conduir sense permís de conduir i també, per afavorir la immigració il·legal.

I és que, els agents locals el van aturar quan circulava per l'N-II i pretenia travessar la frontera amb sis persones a dins del seu vehicle. Anava amb la seva parella, la filla petita, però els policies també van descobrir que transportava tres ciutadans estrangers, tots ells en situació irregular. Un d'ells a més, anava amagat al maleter del vehicle.

Per aquest motiu, el conductor - un francès de 37 anys- va acabar arrestat per ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i per un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers, és a dir per afavorir immigració il·legal.

Es dona el cas que després que la Policia Local portés els tres immigrants a la comissaria de la Policia Nacional, dos d'ells van acabar detinguts. Es tracta de dos homes d'origen sirià, de 45 i 26 anys que estaven en situació irregular, i a qui la Policia Nacional va aplicar la llei d'estrangeria.

Detingut feia poques setmanes

Els fets es van produir cap a les sis de la tarda d'ahir, quan els agents feien patrullatge i van veure un vehicle circulant a l'altura del quilòmetre 774,5 de l'N-II. Els policies van fer aturar el vehicle i van comprovar que el conductor ja era conegut per ells. L'havien detingut feia unes setmanes també per no tenir carnet de conduir. Posteriorment, va descobrir els tres immigrants irregulars amb els qui viatjava, dos d'ells van acabar detinguts posteriorment per la Policia Nacional de la Jonquera.