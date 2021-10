L’Ajuntament de l’Escala té previst bonificar part de l’ocupació de via pública d’aquest any. Ho farà un cop s’hagi completat l’informe tècnic que s’està redactant ara que s’ha donat per acabada la temporada turística d’estiu.

De moment, només s’ha començat a enviar les liquidacions de l’ocupació corresponent a les dimensions de les terrasses abans de la pandèmia, sense tenir en compte les ampliacions i les noves ocupacions que s’han autoritzat aquestes dues darreres temporades per compensar les reduccions d’aforament que marcava el Procicat.

L’Ajuntament de l’Escala va voler desmentir unes declaracions d’Esquerra Republicana de Catalunya en el sentit que no hi havia cap bonificació aquest any. El govern municipal considera que son «unes manifestacions que generen confusió» i que «són falses» i «malintencionades». Segons l’equip de govern, «el ple va aprovar, amb el vot d’Esquerra Republicana, l’ordenança d’Ocupació de Via Pública, incorporant una clàusula ad-hoc d’obligat compliment, i ERC no ha tingut cap interès en conèixer com s’estava aplicant».