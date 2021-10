L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, junt amb la regidora de Comerç i Mercats, Ester Marcos, confirma la tornada del mercat de la roba, aquest dijous 21 d’octubre, al seu emplaçament habitual en el Passeig Nou. Des del juny del 2020 el mercat s’havia traslladat al recinte Firal, on es podien respectar les mesures marcades pel Procicat i Protecció civil. Un cop aixecades les restriccions, les parades tornen al centre de la ciutat. «Els mercats són una eina imprescindible per la ciutat per dinamitzar l’economia» explica l'alcaldessa.

El trasllat del mercat ha obert un debat entre els marxants. Per una part, les parades que es situaven a l’inici del mercat en el Passeig Nou segueixen preferint aquesta localització, al contrari dels que estaven situats a la part final just al costat de la Riera Galligans que prefereixen el recinte Firal per raons paritàries. Abans de la pandèmia el mercat de la roba tenia un total de 168 parades, però en aquest últim any s’han reduït el nombre. Sigui per raons d’ubicació o de la crisi generada per la Covid-19, alguns marxants han deixat de venir a Figueres. «Hem tingut una mitjana de 2.010 persones cada dijous» recalca Lladó en esmentar les xifres d'afluència del mercat en aquest any i mig de pandèmia.

L’alcaldessa recorda que aquest últim any l’Ajuntament de Figueres ha afavorit a la dinamització del mercat de la roba, i tots els mercats que es celebren a la ciutat, amb mesures com el servei d’autobús gratuït cada dijous amb un trajecte des de la plaça de la Font lluminosa fins al recinte Firal, com també les suspensions de cobrament de la taxa d’ocupació de via pública als marxants.

La regidora de Comerç i Mercats, Ester Marcos, aprofita per esmentar que l’Ajuntament ha regularitzat la situació de 27 parades, tant del mercat de la roba com el de la fruita, amb alguns expedients en situació no homologa des de 2007. Les mesures Covid, com l’ús de mascareta en tot l’espai, el gel hidroalcohòlic i les distàncies de seguretat, continuaran en el mercat de la roba en la seva tornada al Passeig Nou.