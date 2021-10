L'Ajuntament de Cantallops denuncia que la Ponència d'Energies Renovables (PER) no els ha respost les al·legacions contra els tres parcs eòlics projectats al municipi i no descarta emprendre la via judicial. L'alcalde del municipi, Joan Sabartés, diu que van presentar els escrits dins el termini i en la forma escaient, però que se senten «indefensos» perquè l'administració ha optat pel «silenci administratiu que només beneficia els promotors». Sabartés diu que els ajuntaments petits no tenen eines i que van haver de contractar serveis externs per fer-les. De moment, han presentat una reclamació en relació amb el parc Neulós –el primer a esgotar el termini- i faran el mateix amb l'Hèlix I i Hèlix II. Si no obtenen resposta, estudiaran presentar un recurs contenciós.

A Cantallops s'hi projecten tres parcs eòlics amb un total de 17 aerogeneradors, que se sumen a la resta d'iniciatives que hi ha previstes a l'Albera. En conjunt, la zona té projectats fins a 75 molins de 200 metres d'altura. La majoria dels ajuntaments afectats hi han presentat al·legacions i, a hores d'ara, només n'hi ha tres que compten amb informe favorable. Es tracta del d'Agullana (5 molins), el de Galatea a la Jonquera (10 aerogeneradors) i el Cronos de Capmany (4 aerogeneradors).

Els pobles petits, sense «eines»

Sabartés denuncia que els municipis petits tenen poques eines per lluitar contra macroprojectes d'aquestes característiques i que l'única que tenen passa per fer-hi al·legacions. De fet, l'Ajuntament n'ha presentat contra els tres parcs projectats al seu terme i, per fer-ho, ha hagut de recórrer a serveis externs. L'alcalde critica que ja s'ha exhaurit el termini de resposta per part de la Ponència –fixat en dos mesos des que acaba el termini per presentar-les- i que no han obtingut resposta. «Ens sembla frustrant perquè ni tan sols s'han reunit. Creiem que és un abandó de funcions», insisteix Sabartés.

Per això, l'Ajuntament ha presentat una reclamació prèvia davant de la PER per instar-los a respondre. De moment, ho han fet en relació amb el parc eòlic Neulós, però preveuen fer-ho també en els altres dos casos perquè el termini està a punt d'esgotar-se. «Després ja ens queda fer un recurs contenciós administratiu davant del TSJC i si no ens contesten, ho haurem de fer», remarca l'alcalde. A hores d'ara, aquests tres parcs projectats estan en tramitació i, per tant, encara no han rebut cap informe ni favorable ni de desestimació per part de la Ponència. Cantallops tem, però, que el silenci administratiu acabi jugant a favor dels impulsors i recorda que amb les al·legacions presentades «queda clar» que no es poden fer.

El nou decret de renovables

Precisament, aquest dimecres el govern ha anunciat un nou decret llei per regular els projectes d'energies renovables, que obligarà a presentar un acord del 50% de la superfície ocupada i acreditar l'oferta de la participació d'un mínim del 20% del projecte a la població i l'administració. El nou decret també introdueix criteris de priorització per fomentar l'autoconsum i prioritzar el tràmit dels projectes que connectin a mitja tensió o siguin inferiors a 5 MW, per ser coherents amb el model de transició energètica distribuïda i democràtica. Una altra de les modificacions inclourà l'eliminació del tràmit de fase prèvia de la ponència d'energies renovables, entre d'altres.