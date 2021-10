El pressupost 2022 de Roses (Alt Empordà) inclou una partida de 23.000 euros per incorporar un servei de bus llançadora a les cales del Parc Natural del Cap de Creus l'estiu que ve i inversions en terrenys per valor de 138.000 euros per habilitar aparcaments dissuasius a la zona. Es tracta de la següent fase del projecte per regular els accessos al parc després de «l'èxit» de les restriccions d'aquesta temporada. Els comptes, que està previst que s'aprovin en un ple extraordinari aquest migdia, sumen 35,3 milions d'euros i inclouen 1,7 milions d'euros en inversions, destinades principalment a la millora urbana i d'infraestructures municipals.

A més i amb l'objectiu de projectar turísticament el municipi, augmentarà el pressupost de l'àrea de Turisme en un 18,43% (700.811 euros). Entre les inversions, inclou el projecte Roses LAB (84.000 euros), un nou centre d'innovació turística i social basada en l'aplicació de les TIC. L'Ajuntament afronta aquests comptes amb l'endeutament a zero. Això permetrà que el 81,78% de les inversions es puguin afrontar amb recursos corrents mentre que els 316.000 euros restants finançaran a través de subvencions. L'alcalde, Joan Plana, assegura que el pressupost dona «continuïtat» a les línies de treball «activades al llarg dels darrers tres anys, consolidant els recursos destinats a acció social, apostant per les noves tecnologies, donant impuls al patrimoni i reactivant l'economia local».