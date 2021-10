Les Basses de l’Albera, a l’Alt Empordà, seran un dels casos d’estudi del projecte de recerca europeu H2020 PONDERFUL, liderat per la professora i coordinadora del grup de recerca en Ecologia Aquàtica de la Universitat de Vic. Per una banda, s’analitzaran en profunditat sis d’aquestes basses durant la primavera, quan els nivells d’aigua siguin els adequats. Els mostrejos que s’hi faran permetran millorar el coneixement de la biodiversitat de la zona així com el seu funcionament i metabolisme. D’altra banda, a finals de novembre es posarà en marxa un grup de treball que s’allargarà durant quatre anys i que ha de permetre trobar «estratègies» que garanteixin la seva conservació en un context de canvi climàtic.