Roses inclou els aparcaments a les cales de cap de Creus al pressupost del 2022

L’Ajuntament de Roses ha aprovat per l’any vinent un pressupost de 35,3 milions d’euros amb 1,7 milions en inversions per l’any vinent. Entre els projectes contemplats hi ha partides per crear els aparcaments (138.000 euros) i el bus llançadora (23.000) a les cales de cap de Creus o un projecte de museïtzació virtual aplicada al patrimoni històric i cultural (215.000 euros) i avançar en la recuperació arqueològica. Roses manté l’endeutament a zero. El pressupost es va aprovar ahir al migdia per unanimitat.

El regidor d’Hisenda, Marc Danés va explicar que els darrers pressupostos han estat marcats pels esforços per les necessitats generades per la pandèmia i ara «encarem l’any 2022 amb projectes de futur destinats a la projecció turística, la reactivació del sector econòmic i les millores urbanes i d’infraestructures».

A les inversions del pressupost s’hi han de sumar les del romanent de tresoreria del 2021 i altres previstes amb ajudes com les dels fons europeus Next Generation.

Per a l’any 2022 mantenen l’aposta de regulació a l’accés al cap de Creus amb una partida prevista per a la compra de terreny i el bus que ha de portar els visitants.

Una segona inversions important és l’aposta per mostrar el patrimoni de forma virtual. El programa TIC de museïtzació virtual inclou un ampli programa d’actuacions basats en la creació de continguts de realitat virtual augmentada per a l’experimentació in situ al Castell de la Trinitat, als búnquers de Punta Falconer i a la Ciutadella de Roses; vídeos, filmacions 360º i disseny d’escenes interactives; la creació d’un espai-taller pedagògic per a l’ús de les TIC en el patrimoni i l’adequació d’espais per a les visites públiques i la recuperació d’itineraris paisatgístics. Contempla també avançar en la recuperació arqueològica i hi ha una partida de 135.000 euros per a la Càtedra d’Arqueologia de Roses. La reforma del carrer Llotja (180.000 euros), els pressupostos participatius (300.000 euros), o l’aparcament Clot Franquets i Parc Tamarius (70.000 euros) són algunes de les inversions destacades.

Per àrees, la de Turisme puja un 18,43% fins a 700.811 euros i contempla la creació d’un nou centre d’innovació turística, el Rosers LaB (84.000 euros).

En Promoció Econòmica la partida també s’incrementa, un 22% amb una dotació de 645.145 euros mantenint projectes per donar impuls al sector comercial i econòmic.

A través de Port de Roses també es contempla la inversió en estabilitzar la platja de la Punta.

L’alcalde va destacar altres inversions previstes com les que comportaran les subvencions del fons Next Generation.