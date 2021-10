L’Ajuntament de l’Escala ha començat aquesta setmana els treballs d’enderroc d’un nou edifici per alliberar l’entorn de l’església. Es el quart en vint anys. L’alliberament permet esponjar aquesta part del nucli històric i alhora permetre veure l’edifici religiós.

Els treballs s’han de dur a terme entre aquesta setmana i la vinent i tancaran el procés de compra i enderroc de cases al voltant de l’eglésia, tot i que falta la rectoria.Els dos primers edificis van servir per crear i ampliar posteriorment la plaça del III Centenari on hi ha un espai d’oci i elements de joc infantils.

Més recentment, es va enderrocar l’edifici que hi havia entre l’esglesía i l’hostal El Roser. I ara, s’enderroca la casa que hi ha just al davant.

L’objectiu municipal és esponjar tot aquest entorn de l’església, un dels edificis més destacats del municipi, dotant-lo d’un important espai d’ús públic que s’anirà condicionant amb un futur projecte, incloent-hi l’actual aparcament al costat de la rectoria.

En aquest sentit, també queda pendent tancar un possible acord de trasllat de la rectoria per tal de poder enderrocar l’edifici actual on viu el mossèn.

L’església de Sant Pere de l’Escala es va construir i acabar el 1761 després que un llamp desetruís l’anterior edifici religiós. Té una façana amb elements renaixentistes i barrocs. És d’estil gòtic tardà.

Un incendi durant la Guerra Civil per part d’un grup d’incontrolats va causar un incendi que va destruir l’alta major. L’església té una sola nau de planta rectangular amb cinc capelles laterals. Hi ha una sagristia i una capella als laterals.

A la façana hi ha dues torres laterals, una que s’utilitza com a campanar i una segona inacabada.