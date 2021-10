L’ampliació de la depuradora de Figueres que es van fer ara fa tres anys ha permès recuperar biodiversitat a la riera del municipi i ja s’han detectat diverses espècies de peixos autòctons. Fins fa tres anys, la vida piscícola era inexistent i ara ja s’ha comprovat el retorn de bagres i barbs roig en aquestes aigües.

Les obres d’ampliació es van acabar a finals del 2018 i consistien en la construcció d’un nou reactor i un decantador secundar per garantir la reducció de nitrogen.

Ara, s’ha comprovat que les concentracions d’amoni han caigut un 90% en la riera i també en el tram final de la Muga.

Les obres van costar 5 milions d’euros que va pagar l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Capacitat insuficient

La depuradora de Figueres tenia una capacitat insuficient per fer un bon tractament de les aigües residuals de la capital altempordanesa. Això comportava que la riera de Figueres tingués un estat ecològic deficient, ja que l’aigua no havia rebut el tractament correcte. Per aquest motiu, l’ACA va decidir ampliar-la a partir de la construcció d’un nou reactor i d’un decantador secundari.

Les obres es van allargar fins a finals del 2018. Ara, gairebé tres anys després es comença a percebre una millora de la qualitat ambiental. La primera mostra és el retorn d’alguns dels peixos autòctons.

Abans de l’ampliació, no hi havia cap peix que habités en aquesta riera sobretot per l’elevada concentració d’amoni i també per la falta d’oxigen.

A banda de les espècies autòctones també s’han detectat peixos exòtics que ja eren presents a la Muga, com ara l’alburn, la madrilleta vera i el gobis.

Per altra banda, les analítiques de l’aigua certifiquen aquesta millora, ja que han caigut les concentracions d’amoni i matèria orgànica (TOC) i en menor intensitat, els fosfats.

Les concentracions d’amoni eren de fins a 50 mg/l abans de l’ampliació a la riera de Figueres. Ara, son un 90% inferiors i estan per sota del 0,6 mg/l (el límit establert de qualitat al medi).

Un procés forçat judicialment

L’ampliació de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Figueres va finalitzar el 2018. Els treballs de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) van començar l’estiu del 2017 a instàncies del Tribunal de Justícia de la UE que va obrir un procés d’infracció perquè les instal·lacions no garantien el tractament a dequat de les aigües residuals.

Les actuals instal·lacions de la depuradora es van posar en marxa l’any 1981 i l’única remodelació data de 1993.