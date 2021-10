La Guàrdia Urbana de Figueres va detenir ahir de matinada un conductor que s'acaba d'accidentar per anar begut i no disposar de carnet de conduir.

Es dona el cas a més, que era el segon cop que els agents se'l trobaven implicat en un sinistre viari a la ciutat, en només tres dies.

El succés d'ahir es remunta cap a dos quarts d'una de la matinada, quan els agents van rebre l'avís d'un accident de trànsit a l'avinguda de Salvador Dalí.

Un cop a lloc es van trobar el vehicle accidentat a la rotonda i el conductor, segons la policia, que presentava signes evidents d'anar sota els efectes de les begudes alcohòliques. Per aquest motiu, li van practicar la prova d'alcoholèmia. Va donar 1,04 mg/l. Un positiu penal i a més, quadruplicava la taxa màxima permesa que és de 0,25 mg/litre d'aire expirat.

A banda, els agents van constatar que no disposava de permís de conduir. Per aquest motiu, el van detenir per dos delictes contra la seguretat viària: anar begut i no disposar de permís. L'arrestat és un veí de la ciutat de 37 anys.

Segon accident

La Guàrdia Urbana a més és el segon cop que en tres dies que es trobava aquest conductor en un accident. En aquest cas, els fets es remunten al diumenge dia 24 i en un altre vial de la ciutat. En aquest cas però, segons la policia, el conductor es va negar a fer el test d'alcoholèmia.