L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) posarà en marxa un ens per a la millor gestió de l’aigua de la Muga que neix a Albanyà i desemboca als Aiguamolls de l’Empordà. Un dels objectius és la gestió i ús d’aquesta aigua de forma sostenible per a tots els que en fan ús. Regants de la zona i també els Aiguamolls de l’Empordà requereixen l’aigua. Justament la sequera està afectant les reserves del parc natural.

L’ACA ha aprovat la constitució de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la plana litoral de la Muga.

En els últims quatre anys, l’ACA ha treballat amb els diferents usuaris que capten aigua de la part més costanera de l’aqüífer del Fluvià i la Muga, juntament amb el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’elaboració i aprovació dels estatuts.

L’ens té com a objectiu una gestió adequada de l’aigua per als diferents usos, fixar uns criteris d’explotació sostenibles i evitar possibles alteracions qualitatives com la intrusió salina.

La comunitat, a més, podrà dur a terme actuacions de millora i neteja de les captacions, així com tasques de vigilància i inspecció, sempre coordinades amb l’ACA.

L’ACA potencia el desplegament d’aquest tipus de comunitats amb la voluntat «d’acostar la gestió al territori», com ja s’ha fet en altres casos com en el dels usuaris del Baix Ter, el delta del Llobregat i l’aqüífer de Carme Capellades, entre d’altres.

Els Aiguamolls de l’Empordà s’abasteixen de l’aigua de les conques hídriques del Fluvià i la Muga, aquesta darrera controlada per l’embassament de Darnius-Boadella. A més, no arriba directament, sinó que ha de passar tot un sistema de regants. Per això una millor gestió podria beneficiar també les reserves.

Precisament, recentment des del parc natural van informar que aquest any l’ACA ha signat un acord amb els regants del marge esquerre de la Muga per desviar part de l’aigua cap a l’estany de Vilaüt dels Aiguamolls, tal com ha explicat Sergi Romero. És l’únic punt per sobre el nivell del mar on hi ha aigua.

Referent a la zona dels Tres Ponts, el Departament de Territori hi impulsarà un projecte per garantir-hi la presència constant d’aigua, segons ha explicat Romero. La iniciativa consisteix en l’arranjament del Rec del Molí de Castelló d’Empúries per aconseguir canalitzar aigua des de la resclosa de Vilanova.

El riu Muga travessa en el seu recorregut les poblacions de Sant Llorenç de la Muga, Pont de Molins, Vilanova de la Muga i Castelló d’Empúries.