La meitat de les comarques gironines es trobaven en situació de prealerta per sequera des de fa setmanes que, però, segons els paràmetres del Pla de Sequera de la Generalitat, encara no feien necessàries restriccions d’aigua. Una situació que ha canviat a l’Alt Empordà, on segons va anunciar ahir a consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, el Govern aplicarà restriccions d’aigua aquesta mateixa setmana. Jordà va negar ahir que Catalunya es trobi en «un moment greu» o «alarmant» de sequera i va dir que els efectes de la manca de pluges es noten en zones puntuals del territori com a Capellades, a l’Anoia, on ja s’han decretat restriccions d’ús o a l’Alt Empordà, on l’Executiu preveu imposar-ne aquesta setmana.

En la roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, Jordà va dir que estan «amatents» a l’evolució de la situació, especialment a la xarxa d’abastiment d’aigües del Ter i del Llobregat. De moment, però, el volum d’aigua que s’ha anat emmagatzemant ha permès allargar les reserves, en aquest mes d’octubre sec. De cara al novembre, Jordà preveu una lleugera millora sobretot a la façana litoral.

Per altra banda, en la mateixa compareixença, Teresa Jordà va parlar de la modificació del decret de desplegament d’energia renovable. Jordà va assegurar que aquest canvi legislatiu és «tan sols el primer pas» i serveix de «punt de partida» per accelerar la transició energètica a Catalunya. La consellera va defensar que el decret «no va absolutament contra ningú» i busca un funcionament «extremadament participat» i que afavoreixi els projectes de menys dimensió.

Jordà també va voler deixar clar que les ciutats també han de tenir un paper en la descarbonització de la societat i, per això, les instal·lacions d’autoconsum sense excedents no necessitaran autorització administrativa, i es podran instal·lar presentant només una declaració responsable.

A més, la consellera va anunciar que està treballant amb el Departament de Justícia per modificar el codi civil per facilitar la implantació de plaques fotovoltaiques als edificis.

El Govern ja havia presentat el decret la setmana passada en una conferència on va detallar quina seria la ruta per la transició energètica i que va suscitar dubtes entre empresaris i entitats ecologistes. Sobre les crítiques rebudes, Jordà va aclarir que el «decret no va absolutament contra ningú» i ha promès que el funcionament a partir d’ara serà «extremadament participat», «planificat» i «ordenat». «Aquesta transició l’hem de fer ben feta, però sense pauses», va dir Teresa Jordà.