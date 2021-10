Els Tedax dels Mossos d'Esquadra de Girona han tornat aquesta setmana a l'Alt Empordà.

La setmana passada van anar a les obres del centre logístic d'Amazon del Far per un artefacte de l'aviació de la Guerra Civil.

Aquest dilluns també s'han desplaçat a la comarca per un altre artefacte, en aquest cas per una granada de morter localitzada a Espolla.

Des de l'ajuntament de la localitat es va avisar als Mossos d'Esquadra que havien localitzat un possible artefacte en una zona rural, on no hi ha cases a prop.

Els Tedax van confirmar que es tractava d'una granada de morter i van comprovar que no la podien extreure del terreny perquè s'havia quedat enganxada a terra.

En ser una àrea rural i sense cases pel voltant, un cop supervisades totes les mesures de seguretat i activats els serveis de Bombers i SEM, els Tedax van procedir a la detonació i per tant, destrucció de l'artefacte al lloc sense cap incidència.

La granada de morter localitzada data dels anys 80 i per tant, és armament modern.

La zona d'Espolla i Sant Climent Sescebes són sovint zones de maniobres de l'exèrcit i anys enrere, els veïns s'havien queixat que algun dels projectils havien anat a parar en zones civils. En aquest cas però la peça localitzada no és actual.

Incendi a la base de Sant Climent

Ahir precisament, com informa l'Emporda.info, del mateix grup editorial que Diari de Girona, es va produir un incendi a la zona del camp de tir de la base militar de Sant Climent Sescebes. Com es tractava d'una zona amb projectils, per precaució i seguretat van actuar-hi tres hidroavions i sis dotacions terrestres. Finalment, les flames van afectar vegetació dins del campament militar.