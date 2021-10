El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha signat un nou conveni per tirar endavant la construcció del Centre de Protecció i Adopció d’Animals, un centre comarcal que ha de permetre treure del centre de Figueres l’actual. El centre es construirà a Pedret i Marzà. La infraestructura se situarà en una part del complex del Centre de Tractament de Residus (CTR) . El projecte té un cost de 830.324 euros.

Figueres ha refermat el seu inerès en el projecte signant el nou conveni. L’Ajuntament de Figueres aportarà 200.000 euros (repartits entre l’any 2022 i 2023); la Diputació de Girona 250.000 (el 2021 i 2022); la Generalitat 195.343 euros (l’any 2022); i el propi Consell Comarcal 183.981 (el 2021).

El projecte d’aquest centre compta amb una aportació econòmica de la Diputació de Girona, una subvenció via el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i una aportació de l’Ajuntament de Figueres.

Des de fa més de deu anys s’espera la construcció del centre d’acollida d’animals comarcal en un espai que no comporti molèsties i que permeti substituir la Protectora d’Animals i Plantes al centre de Figueres, que sovint ha generat controvèrsia per les molèsties als veïns.

El 2020 el Consell va ajornar la nova protectora. El projecte es va 830.324 eurosaprovar però els ajuntaments van trobar una nova via per sufragar part de les despeses que han d’aportar. També s’esperava a l’espera que l’Ajuntament de Pedret i Marzà modifiques el Pla Especial Urbanístic per poder-hi construir el centre d’acollida.

Segons el projecte inicial, tindrà capacitat per a uns 300 gossos i una quarantena de gats i comptarà amb altres serveis com un registre d’animals de companyia, tramitació de llicències de gossos perillosos, recollida d’animals abandonats, accions de sensibilització o xerrades. Ocuparà una superfície de més d’11.000 metres quadrats i comptarà amb un edifici de serveis, un mòdul amb gàbies i un pati exterior.

El servei que fins ara es presta a través del Consell inclou 54 pobles de l’Alt Empordà que s’han adherit al conveni, segons les ­darreres dades facilitades. Figueres ja va delegar les competències a finals del desembre del 2018 al Consell Comarcal.

El centre se situa dins el complex del Centre de Tractament de Residus (CTR). Justament el Consell Comarcal ha aprovat l’expedient de contractació de les obres que complementaran les actuals instal·lacions. Es farà en dos lots, el primer amb un pressupost de 4.326.151 euros. Les obres també faran realitat una nova deixalleria comarcal i una planta de desballestament de voluminosos.