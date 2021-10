Uns lladres van robar aquest la nit de dimecres a la seu de Càritas de Figueres i se’n van emportar una quantitat elevada de diners. Els Mossos d’Esquadra investiguen els fets i de moment, no hi ha detinguts. Els lladres van entrar a les oficines de l’entitat pel mètode de l’escalament, ja que ho van fer per una finestra, que no es troba a peu de carrer.

La seu de Càritas Figueres es troba a la Plaça Sant Vicenç de Paül, a prop de l’estació de tren convencional. Els lladres van forçar la finestre i un cop a dins van forçar i malemetre algunes portes fins a entrar al lloc on els interessava. Van anar als armaris on es guarden els diners per ajudes que dona l’entitat i que no es fan a través de comptes bancaris.

Desde l’entitat asseguren que ha estat un cop molt dur, ja que se’ls van emportar uns diners que tenien previstos per ajudes a la gent necessitada. Malgrat les assegurances que puguin tenir, destaquen que això farà que l’entitat hagi d’anar més apretada i esperen que la campanya de Nadal, quan reben més donatius, pugui ser prou generosa.

Els Mossos d’Esquadra de Figueres tenien pendent ahir de rebre la denúncia de l’entitat Càritas. Ja que com van dir des de l’associació havien hagut de fer balanç de tot el sostret, que finalment, només van ser diners i a banda dels danys causats.

Intent en una botiga de mòbils

Per altra banda, aquest divendres, Figueres es va despertar amb un intent de robatori en una botiga de telefonia mòbil del centre de la ciutat. Uns lladres van trencar un dels vidres de l’establiment però finalment, no van emportar-se res. L’alarma del local, alguns testimonis i l’avís dels veïns a la policia hauria fet foragitar els delinqüents.