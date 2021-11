L’Ajuntament de Roses espera poder tirar endavant l’any vinent el projecte de creació d’un nou espigó per evitar perdre cada any la platja de la Punta per efecte dels temporals. L’obra té un pressupost inicial de 317.212 euros i preveu submergir part de l’actual estructura. Està projectada des de fa anys però alguns entrebancs l’han obligat a anar ajornant. Ara ja es disposen de tots els informes necessaris i s’espera poder-la licitar el 2022.

El pressupost de Port de Roses per l’any vinent torna a preveure la partida per engegar aquesta obra que hauria de resoldre una problemàtica que s’arrossega des de fa més d’una dècada.

La platja està situada davant l’avinguda de Rhode. Té una zona àmplia per a banyistes però després d’un temporal gairebé desapareix. Abans de la temporada turística es refà per tal de recuperar l’espai.

La primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Roses, Montse Mindan, ha explicat que «la sorra no es perd, sinó que bascula d’una punta fins a l’altra» i s’acumula en un punt. Justament on hi ha les instal·lacions del Grup d’Esports Nàutics (GEN). L’acumulació comporta problemes per baixar les barques i s’ha de retirar. En la darrera dècada s’han plantejat diferents possibilitats per no haver d’intervenir, fins i tot la de no intervenir. Finalment es va optar per buscar una solució més a llarg temrini.

Des de fa uns anys el Port de Roses inclou el pressupost. Mindan ha explicat que els darrers impediments han estat la pandèmia i que una vegada tot a punt «faltava un informe d’un arqueòleg submarí». En aquest moment ja estaria tot a punt per a poder-la licitar de cares a l’any vinent.

La solució que ara es vol tirar endavant evitaria que els corrents i temporals facin moviments a la sorra i com a conseqüència no canviaria la fesomia de la platja de la Punta.

El projecte, tal com ja es va informar l’any passat, es va redactar seguint les conclusions d’un estudi realitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l’any 2017 i en el qual es recomana submergir part de l’espigó actual de la riera Ginjolers i construir-ne un de perpendicular per facilitar la sedimentació.

Les obres d’estabilització preveuen submergir parcialment el dic diapasó est de la riera Ginjolers i construir el nou dic martell adossat transversalment al dic diapasó esmentat amb una longitud de 80 metres. Els corrents no afectarien la sorra i les ones no trobarien cap l’impediment per continuar cap a l’altre espigó.