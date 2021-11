L’Audiència de Girona jutjarà un home acusat de violar una noia i de gravar l’acte per fer-li xantatge. Els fets van tenir lloc el 18 de febrer de 2019 a Figueres, i la fiscalia demana 18 anys i mig de presó per l’acusat així com una indemnització de 30.000 euros pels danys morals ocasionats a la víctima. El judici s’havia de celebrar ahir, però es va suspendre perquè la germana de la víctima, que havia estat citada a declarar, no es va presentar. El tribunal ha fixat la vista pel pròxim maig.

Segons el relat de fets de l’acusació, víctima i acusat van citar-se el 18 de febrer de 2019 per prendre alguna cosa en un bar del municipi. El processat va anar a buscar la víctima amb una furgoneta, i durant el trajecte la noia va adonar-se que no la duia a cap local i li va preguntar on anaven. Ell va contestar que «en un lloc tranquil on ens podrem asseure i parlar», indica l’escrit de conclusions de la fiscalia.

El cas és que l’acusat finalment va aparcar en un bosc pròxim a Figueres que no ha sigut concretat durant el procediment judicial, i llavors l’acusat va arrencar-li el mòbil a la víctima i va exigir-li que se situés als seients de darrere del vehicle. El processat va dir-li que es despullés, però com que l’afectada s’hi va negar va acabar-li traient la roba bruscament i la va violar.

Dos dies després, l’acusat va tornar a contactar amb la víctima per tornar-se a trobar, però ella s’hi va negar. No va ser fins al 10 de març quan el processat va tornar a contactar-hi, per dir-li que «si no vens tinc ‘coses i sorpreses’ que t’ensenyaré a tu, a la família i a la feina», subratlla l’acusació. Aquell mateix dia a les vuit del vespre l’afectada va trobar-se amb l’acusat en un local del municipi i ell li va ensenyar a través del mòbil una gravació de la violació. Li va exigir 1.500 euros a canvi d’esborrar el vídeo.

L’endemà la víctima va pagar-li la quantitat i li va demanar que esborrés el vídeo. Amb tot, va rebre una trucada l’endemà del processat exigint-li 1.000 euros més. Aquest cop l’afectada no va sotmetre’s al xantatge, i va rebre un missatge que deia «ho veurà tot el Pertús».

La defensa de l’acusat, per la seva banda, nega tot el relat dels fets expressat per la fiscalia, l’única acusació del cas, i demana que se l’absolgui.

La fiscalia l’acusa d’un delicte d’agressió sexual en la seva modalitat de violació, un delicte de descobriment i revelació de secrets i un delicte d’amenaces condicionals.

Més enllà de la responsabilitat civil, també sol·licita que l’acusat pagui a la víctima els 1.500 euros que aquesta li hauria donat a canvi de no fer públic el vídeo. També demana una mesura de prohibició d’acostament i de comunicació amb l’afectada durant set anys.