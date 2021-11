Roses ha rebut aquest matí el primer de dos creuers que arriben aquesta setmana i després de l'atuarda d'un any i mig a causa de la pandèmia.

El Seadream I ha amarrat aquest matí a les vuit procedent del port francès de Colliure i salparà a les sis de la tarda cap al port de Tarragona.

Ha arribat amb un centenar de passatgers, la majoria nord-americans. Demà ho farà el Seadrem II amb un centenar més.

Amb bandera de Bahames té una eslora de 105 metres, una mànega de 15 metres i un registre brut de 4.260 tones. El creuer Seadream II que arribarà demà té les mateixes característiques.

Sòn vaixells petits de luxe amb un servei de qualitat amb restaurants, servei d'habitacions les 24 hores, realçant la gastronomia o fent seleccions diàries de vins. La ràtio és de gairebé un tripulant a bord per a cada passatger.

Des de Ports de la Generalitat, remarquen que és una companyia fidel a la Costa Brava que porta des del 2007 visitant Roses. Els primers anys amb escales esporàdiques, i del 2016 al 2021 han sol·licitat escales cada temporada.

Amb aquestes escales tornen els creuers al port rosinc i ho fan en temporada baixa.

Els passatgers, vacunats contra la Covid i controlats sanitàriament, està previst que visitin el municipi i el territori sota paràmetres de protecció i seguretat, respectant les mesures establertes per les administracions competents.

Els representants institucionals han donat la benvinguda al capità del creuer, Torbjørn Lund, a qui han lliurat obsequis del territori com a mostra d’agraïment per ser la primera escala d’aquest any.

Aquests mesos, l’Administració portuària, l’Ajuntament de Roses i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona han treballat perquè es pogués reprendre l’activitat amb totes les mesures sanitàries i de seguretat establertes.

A l’acte d’arribada del primer creuer han assistit la diputada de la Diputació de Girona i membre del Consell Assessor general del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Montse Mindan, i el responsable territorial de la Zona Portuària Nord, Joan Pere Darbra.