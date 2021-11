El govern espanyol preveu acabar el desmantellament de l'antic peatge de l'AP-7 a la Jonquera (Alt Empordà) abans de l'estiu. Les obres, que han començat aquesta setmana, no destruiran completament totes les cabines que hi havia fins ara a l'últim peatge abans de travessar la frontera entre Espanya i França. Segons ha avançat el subdelegat del govern espanyol, Albert Bramon, Foment en mantindrà alguns dels laterals per facilitar els controls policials que habitualment es fan en aquest punt transfronterer.

D'aquesta manera, hi haurà tres carrils centrals per cada sentit lliures. També s'habilitarà una barrera que ajudi a tancar el tram central per redistribuir els cotxes a les zones de cabines per fer els controls.

Des d'aquest dimarts les màquines han començat a tirar a terra l'antic peatge de l'AP-7 que hi havia a la Jonquera, l'últim en territori espanyol abans de creuar la frontera amb França. Aquestes obres arriben després de la liberalització de l'autopista el passat mes d'agost. Ara, les obres preveuen deixar un espai central lliure amb tres carrils per banda, amb l'objectiu que els vehicles no hagin de reduir la velocitat.

El desmantellament del peatge de la Jonquera, però, tindrà un disseny diferent del de la resta, pel fet que es troba en una zona transfronterera. El subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha destacat que en aquest punt hi ha controls policials de forma recurrent, per això calia "dissenyar" un dispositiu que permetés tallar el trànsit en un moment determinat.

Aquest model mantindrà algunes de les cabines de l'antic peatge, però que ara tindran un ús diferent. Es destinaran a fer controls policials i permetrà als agents de qualsevol dels cossos policials amb competències per actuar a l'AP-7 (Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil) poder-se resguardar del fred i la pluja en les cabines. Per això també es preveu mantenir els semàfors que hi havia en cada carril i les barreres que permetrien seguir circulant o no cada vehicle.

Dels trenta carrils que hi havia en els dos sentits de la marxa, es preveu eliminar bona part de les cabines. Malgrat tot, ja és segur que n'hi haurà quatre en direcció a Perpinyà, mentre que en sentit Barcelona podrien deixar-ne més. A més, el govern espanyol preveu instal·lar un sistema de barreres que tanquin l'accés dels sis carrils centrals i desviïn el trànsit pels laterals, on hi haurà les cabines per a controls policials.

Per altra banda, el Ministeri de Foment també preveu mantenir dos mòduls que hi ha a cada costat de la via on hi ha serveis, dutxes i un espai de cuina office. Es tracta de dos espais que fins ara utilitzava el personal de manteniment d'Abertis i que ara han passat a mans de Foment. Bramon ha destacat que aquest espai es destinarà als cossos de seguretat per si "haguessin de passar-hi la nit".

El calendari del desmantellament preveu que les obres finalitzin abans de l'estiu, just abans de l'inici de la temporada d'estiu que és quan hi ha més trànsit. El govern espanyol preveu seguir enderrocant els peatges de nord a sud de la demarcació de Girona. De tota manera, Albert Bramon ha anunciat que en alguns accessos caldrà fer adaptacions per garantir que els conductors redueixen la velocitat al sortir de l'autopista sense suposar cap risc.