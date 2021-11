La Policia Local i els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a Roses un jove pel robatori a dos establiments on va entrar amenaçant amb un ganivet de grans dimensions a les dependentes, segons ha informat el mitjà digital Vila de Roses.

El detingut és un jove de nacionalitat marroquí i que no és veí de Roses. Va robar en un establiment. Es va muntar un operatiu per localitzar-lo, però el lladre va aconseguir fer nit en un hotel i robar en un segon negoci abans de ser detingut.

Ahir se'l va poder localitzar i després d'una persecució policial va acabar detingut. Portava a sobre uns 500 euros.

El primer dels dos robatoris es va produir dimarts a la botiga Clarel del carrer Pep Ventura.

L'encarregada de l'establiment, Mireia Ciul, explicava en declaracions a Vila de Roses que "Va entrar a primera hora de la tarda i va comprar un crema Nivea i va marxar. Al cap de pocs minuts va tornar a entrar, va agafar un paquet de xiclets i va esperar que no hi hagués ningú dins la botiga. Llavors, es va ficar dins el taulell i va amenaçar a la dependenta amb un ganivet molt gran dient-li que li donés tots els diners. La treballadora li va dir que agafés tot el que volgués, però que li fes cap mal, i el lladre, molt jove, entre 20-25 anys, va buidar la caixa emportant-se al voltant de 200 euros”, va explicar l’encarregada de la botiga, Mireia Ciul.

L'endemà després d'haver pogut passar la nit a Roses va cometre el segon dels robatoris. En aquesta ocasió ho va fer a la Llibreria Mas Blanch.

El lladre va entrar pel carrer Benlliure a primera hora de la tarda. Ho explica al mitjà de comunicació propietària de la botiga, Àngels Melgar. "En veure que només donava voltes li va preguntar si volia alguna cosa -la dependenta-, i l’home el va respondre que estava mirant els llibres i després va marxar. Al cap de poca estona va tornar a entrar per aquest cop per la porta de la Carretera del Mas Oliva, i com no hi havia ningú va amenaçar-la amb un ganivet de grans dimensions perquè li donés tots els diners i va agafar tot el que hi havia a la caixa”.

El dispositiu entre la Policia Local i els Mossos va permetre detenir-lo davant l'escola Els Grecs i recuperar uns 500 euros que hauria robat als dos establiments.

El detingut està a l'espera de passar a disposició judicial.