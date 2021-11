Els Mossos d'Esquadra han detingut el jove que s'havia escapat ahir a la tarda en un trasllat a l'hospital de Figueres. El jove es va escapar i va ferir un dels policies.

El noi s'ha localitzat al carrer de Marià Pujolar, situat a uns 100 metres de l'equipament sanitari. El noi ha intentat fugir en veure la policia.

La detenció ha estat possible gràcies a l'alerta de ciutadans que han vist l'home emmanillat pel carrer i han alertat el telèfon 112.

L'arrestat té 20 anys i origen magrebí. Se l'havia detingut ahir el matí per ser el presumpte autor d'un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat.

Aquest noi portava voltant per Figueres feia pocs dies i procediria d'Alacant.

L'escapoliment

Tot va començar ahir poc després de les sis de la tarda, quan els agents van traslladar al delinqüent des de comissaria fins al centre hospitalari perquè va demanar assistència mèdica.

Un cop al centre, el detingut es va escapar dels agents -emmanillat i sense sabates- quan sortia del Servei d'Urgències i després de ser visitat. Durant la fugida, va ferir un dels policies, ja que el va empentar i el va fer caure a terra. El mosso està ferit i presenta una fractura a la clavícula.

Des del moment de la fugida, els Mossos d'Esquadra van muntar un dispositiu per localitzar el fugitiu. Ahir es va fer per terra i aire.

De fet, molts veïns de la ciutat ahir durant la nit van sentir sobrevolar helicòpters per la zona més pròxima a l'hospital i que volava molt baix. A banda de buscar-lo per aire, també se l'ha cercat durant la nit i matinada per terra amb molts efectius desplaçats a Figueres i de la localitat.

Localització

Aquest matí s'ha reactivat la recerca amb multitud d'efectius tant per terra com per aire. Finalment, cap a les nou del matí se l'ha localitzat en un carrer pròxim al centre hospitalari i se l'ha detingut. Ara els Mossos de la comissaria de Figueres estan ultimant les diligències dels fets i posteriorment, l'arrestat serà posat a disposició judicial.

Un altre cas

No és la primera vegada que succeeix un fet similar en un trasllat a l'hospital de Figueres amb un delinqüent. El mes de juny un pres de Puig de les Basses es va escapar en una visita a l'hospital. En aquest cas però l'intern va estar fugat poca estona perquè la mateixa patrulla el va detenir a la zona del Parc del Bosc.