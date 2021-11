Els promotors del parc eòlic marí del golf de Roses obren la porta a fer una prova pilot amb tres aerogeneradors i 50 MW d'energia per buscar el «consens del territori». L'enginyer i membre de l'equip directiu, Sergi Ametller, ha explicat que estan estudiant aquesta via amb la Generalitat i el Ministeri de Transició Ecològica amb la idea que sigui un projecte «tractor» i «d'experimentació» amb prototips «únics» a la mediterrània. Tot i això, els impulsors del parc no renuncien al projecte inicial, que preveu 35 molins amb una capacitat de 500 MW. De fet, el ministeri els ha fet arribar unes 900 pàgines d'al·legacions que «estudiaran» per incorporar a l'avantprojecte i han encarregat un estudi socioeconòmic per avaluar-ne l'impacte. Els impulsors del parc eòlic marí Tramuntana, projectat al golf de Roses, han anunciat que estan estudiant una nova proposta. En concret, la possibilitat de fer una prova pilot amb menys molins per provar la tecnologia i aconseguir el «consens» del territori.

Parc «experimentació marina» amb prototips

Es tractaria d'un parc d'experimentació marina, únic al Mediterrani, amb tres aerogeneradors i una potència de 50 MW on, a més, s'hi provarien prototips. Els aerogeneradors estarien una mica més allunyats de la costa que la proposta inicial. En concret, a 18 quilòmetres del cap de Creus i a 16 del Montgrí (davant dels 14 previstos al projecte inicial). Aquesta proposta –en fase d'estudi- s'està treballant amb el Ministeri de Transició Ecològica i la Generalitat. Ametller diu que aquestes administracions tindran l'última paraula sobre si, finalment, es tira endavant o no la proposta. «Creiem que un projecte així ha de tenir el suport de les administracions», insisteix.

Ametller remarca que la nova proposta ha sorgit de les reunions amb ajuntaments i agents implicats del territori. De fet, la Diputació de Girona ja va apuntar en aquesta direcció en el seu informe de resposta a la consulta del Ministeri de Transició. En aquest sentit, diu que la prova seguiria el model que té, per exemple, França, però que, en cap cas, suposa descartar el projecte inicial amb 35 aerogeneradors i 500 MW. De moment, han rebut les al·legacions que entitats i administracions han fet al document inicial i estan estudiant per incorporar-les a l'avantprojecte que estan elaborant.

El Parc Tramuntana no s'atura

A més, han encarregat la redacció d'un estudi socioeconòmic per estudiar, entre d'altres, l'impacte que el projecte tindria sobre el sector turístic o en el preu de l'habitatge. També estan definint una proposta de «coparticipació» del territori per si hi ha persones interessades a fer-hi aportacions econòmiques i estudien com participar en les propostes d'autogeneració que es facin a la zona. I és que els promotors asseguren que un projecte i l'altre són excloents i no descarten que es puguin presentar tots dos o que, inicialment, es tiri endavant la prova pilot i més endavant s'ampliï amb la resta de molins projectats. De fet, la xarxa prevista per abastir un i altre seria similar amb la qual cosa la implantació per fases seria viable.

Pendents del calendari

Tot i això, Ametller admet que la prova pilot suposa una inversió elevada pel rendiment que se'n trauria i també estan a l'espera que el Ministeri de Transició fixi el full de ruta de cara al concurs per presentar els projectes d'eòlica marina. Preveu que això sigui a finals d'aquest any i que al llarg del 2022 es convoqui. «Nosaltres estem preparant la nostra proposta. Abans o després hi haurà un concurs i treballem per tenir una proposta consensuada amb el territori», insisteix.

Sigui com sigui, els promotors del projecte afirmen que és impossible que només amb els projectes d'aerogeneració es puguin assolir els objectius fixats per al 2050, que inclouen que el 100% de la demanda elèctrica de Catalunya es cobreixi a través d'energies renovables. «Tots els projectes són imprescindibles si no volem veure'ns abocats a importar electricitat de França o de l'Aragó», remarca Ametller. D'altra banda, Ametller critica la «desinformació» que algunes entitats estan «sembrant» sobre el projecte i diu que han notat que cada vegada hi ha més gent a favor de la seva proposta.