La tramuntana i l’esperit de la gent de l’Empordà per enderrocar el mur que, durant anys, ha aixecat «el cosmopolitisme mal entès de Barcelona». Contra el vell axioma que tot allò de fora és millor, o més modern, els vins empordanesos volen conquerir les cartes dels restaurants de la capital. «Guanyar terreny en el centre de Catalunya és un repte que tenim nosaltres, i que tenen també totes les altres DO de Catalunya, la perifèria s’ha reconquerit més, però a Barcelona li costa més, és on hi ha més concentració de gent i més cosmopolitisme», apuntava ahir el president de la DO Empordà, Xavier Albertí.

Una denominació d’origen que produeix al voltant de 6 milions d’ampolles l’any i el 60% de les seves vendes es fan a les comarques gironines. «Està molt bé vendre al mateix territori, estem molt consolidats a Girona i n’estem satisfets, però això, a la vegada, també pot acabar sent una trampa si ens pensem que ja tenim prou i no treballem per ser més fort a fora, sobretot a Barcelona», va explicar Albertí en la presentació del seu nou posicionament per, «sense deixar de vendre aquí que és el nostre mercat i que, si l’acaparessim tot, podria assumir el cent per cent de la nostra producció actual», créixer més cap a fora. Del 40% restant de les vendes de la DO Empordà un 28% són a la resta de Catalunya (comptant Barcelona) i un 12% va a l’exportació (només un 2 d’aquest 12% correspon a la resta d’Espanya).

Amb el lema «El caràcter d’un vent, l’esperit d’una gent», la DO Empordà vol aconseguir diferenciar els seus vins «en un mercat cada vegada més competitiu» reivindicant tant les varietats autòctones, garnatxes i carinyenes (»som l’única zona que té les dues varietats en les tres coloracions: blanca, roja i negra») com les vinyes velles. Una aposta sense complexos en un context de sortida de pandèmia on, després d’un 2020 molt dolent, la DO Empordà aspira a acabar l’any amb uns números molt semblants als del 2019 tot i, de moment, haver venut un 20% menys en els sis primers mesos d’aquest 2021 respecte al mateix període de fa dos anys.

Al costat d’Albertí, l’actor i també viticultor des del seu celler Mas Patiràs de Fonteta, Carles Xuriguera, va ser l’encarregat de concretar com el nou posicionament de la DO Empordà que passarà «per posar en el centre a la gent fa vi a l’Empordà, a l’Anna, a la Carlota, a en Bonfill...» amb l’objectiu de destacar aquest «caràcter atramuntanat d’una nova generació de viticultors, gent passional que arrisca per fer vins amb molta personalitat».

La DO Empordà té clar que les varietats autòctones, el lledoner (garnatxa) i carinyena, provinents de les moltes vinyes velles que hi ha al territori, han de ser la base dels vins que es volen promocionar. «És un 2x3 perquè som l’única zona on tenim garnatxa i carinyena amb les tres coloracions - blanca, roja i negra -, amb dues com són la garnatxa roja i la carinyena blanca, que només es troben aquí; i que, sense menystenir el macabeu o altres varietats, són les que hem de potenciar», va resumir Albertí en un acte celebrat al restaurant Normal de Girona amb la presència de Josep «a qui volem agrair la col·laboració que sempre ha tingut amb la nostra DO per donar suport als vins de l’Empordà».