La DO Empordà és una denominació «amb molts cellers petits que, per tant, té en la restauració el seu principal mercat» en una característica que, juntament amb la mala collita per culpa del míldiu, va convertir l’any 2020 en un «desastre».

Les limitacions en la restauració van ser un dur contratemps pels cellers empordanesos i, de fet, en els primers sis mesos d’aquest 2021 les vendes encara han estat un 20,66% per sota del que s’havia venut en els sis primers mesos del 2019 abans de la pandèmia. Les expectatives, però, són de revertir la situació per les bones sensacions que ha deixat la temporada d’estiu i amb l’empenta que s’espera que doni el nou posicionament presentat ahir a Girona. «Encara no tenim dades prou definitives, però esperem que ens puguem acostar a les vendes del 2019 i, naturalment, superar les del 2020, que van ser nefastes perquè som una DO molt lligada a la restauració, diria que la que més de les denominacions catalanes», va explicar Xavier Albertí, president de la DO Empordà, que també va apuntar que, a causa de la mala collita de l’any passat, fa que «tot el blanc, el blanc de garnatxa, no n’hi hagi gens per vendre».

La reobertura total de la restauració i el retorn, aquest a mig gas, del turisme estranger d’aquest estiu, fan preveure que amb una bona campanya de Nadal, les vendes de la DO Empordà d’aquest 2021 acabaran sent molt semblants a les que es van fer el 2019.

Una bona verema

El tancament de la campanya de la verema s’ha tancat «amb bons resultats» tot i la sequera i, en total, els viticultors empordanesos han collit 8.284.658 quilos de raïm. «La verema ha estat normal, en termes de producció si ho comparem amb la mitjana dels últims 10 anys les xifres són molt semblants, i en termes de qualitat, encara que hem estat afectats per la sequera, que pot ser semblar bona, però ens hauria anat bé un ruixim al final, també estem contents», va detallar ahir Xavier Albertí.

A diferència del que va passar fa un any, la verema d’aquest 2021 no ha tingut problemes sanitaris a les vinyes i això fa, com apuntava ahir Albertí, que tant la qualitat com la quantitat presentin bons números tot i la sequera. Des de la DO apunten que «les temperatures moderades durant el dia i les baixes temperatures a les nits de final d’estiu han estat ideals per a la bona maduresa del fruit». La previsió és que, davant les bones aptituds enològiques, aquesta sigui «una molt bona anyada».