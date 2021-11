L’Ajuntament de Figueres començarà en les properes setmanes un seguit d’inspeccions en els establiments figuerencs els quals tinguin com a activitat la cura o manteniment d’animals. Les inspeccions es faran per a vetllar que es compleixin tots els protocols que estableix l’ordenança de benestar animal.

L’Ajuntament ha aprovat l’ordenança municipal del benestar animal que té com a objectiu garantir els drets animals en tots els locals de Figueres, i que engega així un seguit de visites per controlar el seguiment d’aquesta ordenança que preveu sancions de fins a 15.000 euros per al maltracte. També incrementa les sancions si no es recullen eccrements.

Per la regidora de Medi Ambient Sònia Trilla, «és molt important per aquest govern tenir cura dels animals, i garantir que tots els establiments de la ciutat ho facin». Per això, «amb aquesta ronda d’inspeccions tenim l’objectiu d’assegurar que es compleixin els drets animals en tota la ciutat de Figueres», diu la regidora.