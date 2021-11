L’Ajuntament de Figueres tirarà endavant el Pla Local de Joventut 2021-2023, que preveu materialitzar-se en 46 accions a complir abans de finalitzar el 2023. Després de set anys sense el govern de la ciutat va aprovar per unanimitat al ple d’aquest dimarts passat una eina «que pretén posar els joves al centre de totes les decisions de manera que siguin protagonistes de la transformació de la ciutat» ha destacat l’alcaldessa Agnès Lladó.

El Pla se centra en tres grans eixos: l’emancipació juvenil, la inclusió i la transformació ciutadana. En cada eix hi ha diferents objectius estratègics que guiaran l’acció dels propers dos anys. En matèria d’emancipació s’han articulat tres eixos: formació, ocupació i habitatge. D’aquesta manera es proposen iniciatives que d’entre altres, passin per beques a la joventut, ajudes a partir d’abonaments amb transport públic, promoció de l’orientació educativa i els programes de segona oportunitat per a joves amb baixes qualificacions escolars. Tanmateix, és teixirà el Pla Local d’Habitatge per a aconseguir lloguers assequibles per a les persones joves. En l’eix d’inclusió s’han proposat tres àmbits: la cohesió social, la multiculturalitat i l’equilibri territorial. raccions amb les entitats per a millorar la comunicació amb aquestes. L’eix estratègic de transformació social s’ha dissenyat contemplant la participació, el foment de la cultura i l’oci juvenil i la promoció de la salut. Pel regidor d’educació i joventut, Josep Alegrí : «aquest pla és imprescindible per tirar endavant polítiques reals de joventut amb el suport d’altres administracions».