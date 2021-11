La «fuga» de metges dels hospitals comarcals és un problema evident que perdura des de fa anys. En el cas del servei d’urgències, la problemàtica s’accentua tenint en compte que l’especialino està reconeguda en aquest àmbit. «Des de l’hospital de Figueres, ens vam proposar intentar fidelitzar els treballadors, que solen marxar a altres hospitals per proximitat o per formar-se, entre altres motius. És per això que estem engegant nous models organitzatius per aconseguir que es quedin», explica a aquest diari el gerent de l’hospital de Figueres, Martí Masferrer.

Aquests canvis no estan sent ben rebuts per alguns professionals, tal com ha admès el mateix gerent. «Reconeixem que potser hem volgut anar massa ràpid i no ha agradat a tothom, és per això que ens hem reunit amb tota la plantilla i el sindicat de treballadors per abordar la problemàtica. A part d’aquest acord social, també estem finalitzant una auditoria interna per millorar el servei», explica Masferrer.

«Mala gestió de la cap»

Un dels treballadors, que té el suport del comitè d’empresa, ha lamentat a aquest diari que en el darrer any han plegat quinze metges d’urgències i, una part d’ells, ho ha fet per «la mala gestió» de la cap de servei. A més, afegeix que aquest dèficit de personal també es veu repercutit en el servei d’ambulància medicalitzada (USVA). «Diumenge passat gairebé ens quedem sense aquest servei per la manca de metges, tot i que al final es va poder cobrir», exposa.

Per tot això, demana a la direcció que prengui mesures per solucionar aquest dèficit.

D’altra banda, Masferrer especifica que els preocupa que quatre metges, que tenien molta antiguitat, han plegat perquè no estan d’acord amb el nou model organitzatiu impulsat des de la direcció, «fet que no implica la cap de servei».

En tot cas, les desavinences internes de l’hospital han arribat al darrer ple municipal de Figueres, que va tenir lloc dimarts. El regidor de JuntsxFigueres, Josep Maria Bernils, va lamentar que «ens trobem en un conflicte amb majúscules i els professionals l’han fet evident». Com a resposta, l’alcaldessa i presidenta del patronat de la Fundació Salut Empordà, Agnès Lladó, va explicar que «no es tracta d’un problema polític i no es pot resoldre des de l’Ajuntament», però va afegir que demana a Salut «que respongui a les necessitats que té l’hospital tenint en compte que falten recursos que impossibiliten una bona organització de base».