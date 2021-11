La plataforma No a la Variant de Vilafant ha recorregut el plec de condicions per a les obres de millora de la carretera Gi-5129. segons han informat, han presentat un recurs de reposició per presumptes irrregularitats en el procés contractual de l’obra: concretament, per suposats incompliments sobre la protecció de dades de caràcter personal. Per això, demanen la nul·litat de ple dret del plec de clàusules.

Les propietària de la finca de Can Massanet va presentar el recurs divendres contra el plec que regeix la contractació de les obres. Al.leguen la desprotecció per la cessió i gestió no regulada de les seves dades de caràcter personal.

L’obra és el projecte de condicionament d’un tram de la carretera GiP-5129 de Vilafant a Borrassà, amb un nou pont sobre el Manol. Els afectats consideren que no és una simple millora, sinó una variant, i la plataforma i diverses entitats s’hi oposen.