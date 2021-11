L’inspector de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Figueres, Alfons Sánchez, agraeix «l’actitud, la implicació i la perseverança» de les unitats de seguretat ciutadana i d’investigació dels Mossos d’Esquadra en la lluita contra el cultiu i el tràfic de marihuana, i posa l’accent en què aquesta problemàtica, i també les ocupacions d’immobles i el frau elèctric, són de difícil solució «amb la normativa penal vigent».

Alfons Sánchez va explicar durant la celebració del Dia de les Esquadres a Llançà que, durant l’any passat, en plena pandèmia, els Mossos d’Esquadra de l’ABP de Figueres van realitzar, en relació amb els delictes relacionats amb el cultiu de marihuana, 32 entrades i escorcolls en domicilis, 46 detencions i el comís de més de 23.000 plantes.

«En el que portem d’any 2021 ja hem superat aquestes xifres i el total de plantes de marihuana comissades supera les 70.000», concretava l’inspector, el qual assenyalava que l’única manera de revertir aquesta tendència és «la suma d’esforços entre totes les policies, en un front comú amb judicatura i fiscalia».

Precarietat del parc mòbil

Alfons Sánchez va aprofitar l’acte per posar de relleu les condicions en què treballen els Mossos d’Esquadra: «M’agradaria destacar com a rellevant les dificultats que estem afrontant en el nostre dia a dia, a causa de la precarietat d’un parc mòbil en procés de renovació, amb un dèficit de vehicles per a la nostra ABP preocupant».

Pel que fa als recursos humans, el comandament dels Mossos de Figueres va indiciar que, durant el mes d‘octubre, s’han incorporat nou agents en pràctiques.

L’inspector va voler remarcar, d’altra banda, que la crisi sanitària del darrer any ha generat «una activitat policial intensa, vertiginosa i a vegades extenuant», encaminada al compliment de les mesures de salut pública.

Dia de les Esquadres

La Comissaria de Figueres va celebrar l’acte commemoratiu del Dia de les Esquadres el 21 d’octubre a la Casa de Cultura de Llançà, amb la presència de l’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter; la presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez; representants de la judicatura i alcaldes i regidors de diferents municipis.

A la Regió Policial de Girona, s’han concedit un total de 359 felicitacions per actuacions meritòries a mossos d’esquadra i, d’aquestes, 34 han estat per a efectius de l’Àrea Bàsica Policial de Figueres.

A banda d’aquests reconeixements, la comissaria de Figueres va voler distingir, com a persona externa al cos, un representant d’Endesa, perquè la companyia col·labora des del 2014 amb els Mossos en el Dispositiu Alba contra el tràfic d’estupefaents i el frau elèctric als barris del Culubret i Sant Joan de Figueres.

Cultiu i frau a la zona Oest

Justament la zona Oest de Figueres és on es porta a terme una intensa tasca contra el tràfic i cultiu de marihuana, que alhora està relacionat amb el frau de llum que des de fa anys comporta talls elèctrics periòdics als veïns del barri del Culubret i el Bon Pastor. Se n’han queixat els veïns i l’Ajuntament en nombroses ocasions. A més, el govern de Figueres té en marxa mesures per tal que les persones que necessiten la llum per temes de salut disposin de sistemes alternatius.

Des de la companyia Endesa porten a terme controls a la zona des de fa anys. A cada control acostumen a localitzar comptadors punxats i la presència de cultius dispara el consum d’electricitat. Tot i els controls, el problema persisteix des de fa anys, sense que fins ara s’hagi aconseguit resoldre.