La plataforma Stop Macro Parc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord, la IAEDEN i Albera Lliure de Molins (ALLIMO) rebutgen la nova proposta dels promotors de fer una prova pilot amb tres molins i la qualifica «d'enganyosa». Les entitats creuen que es tracta d'una «maniobra» per acabar construint el projecte per fases. A més, reiteren que la zona on es projecta el parc és d'una «gran fragilitat mediambiental» i que, encara que es fes una prova pilot, la dimensió dels aerogeneradors previstos tindria un fort impacte. «És més una estratègia de màrqueting que no pas un estudi realista», remarquen.

Els promotors del parc eòlic marí van anunciar la setmana passada que obrien la porta a una proposta més reduïda, en forma de prova pilot, amb només tres molins i 50 MW per buscar el «consens» del territori i provar la tecnologia. De fet, van assegurar que es tractaria d'una mena de projecte «tractor» i «d'experimentació marina» sense precedents a la mediterrània. Tot i això, els impulsors del parc van explicar que no renunciaven al projecte originari, que preveu 35 molins amb una capacitat de 500 MW. La plataforma contrària al parc, que aplega una quarantena d'entitats de diversos àmbits i gairebé 2.000 empreses, conjuntament amb la IAEDEN i ALLIMO ja han respost a la proposta i l'han qualificat «d'enganyosa». Creuen que l'únic objectiu dels promotors és acabar fent el projecte inicial per fases i ho titllen «d'operació de màrqueting».

«Aquesta zona tan sensible del Mediterrani no és la idònia per fer experiments amb una tecnologia que pot ser molt lesiva i que no té altra finalitat que plantar posteriorment un projecte que rebutja de ple el territori», insisteixen en un comunicat. A més, les tres entitats afirmen que la nova proposta genera seriosos dubtes. En primer lloc, per la «inviabilitat econòmica» del projecte. En relació amb això, es pregunten com es farà una infraestructura d'evacuació de l'energia només per a tres aerogeneradors; si s'allargaria la prova en el temps de forma suficient per avaluar els impactes que no són immediats o si, finalment, la prova falla «qui es faria responsable de restituir l'ecosistema i el medi perjudicats i com?». Els contraris al parc, a més, critiquen que el projecte segueixi avançant sense que «s'hagin mostrat a la ciutadania els estudis d'impacte ambiental, paisatgístic i en l'economia de la zona fets per entitats independents».

Forta oposició al territori

Les entitats recorden, també, que no són els únics que s'oposen al projecte sinó que hi ha diversos investigadors i experts que el veuen amb recels i que, fins i tot, la Diputació de Girona el va «rebutjar» a la fase de consultes prèvies del Ministeri de Transició. A més, recorden que 21 ajuntaments gironins i el Consell Comarcal del Baix Empordà han aprovat una moció en contra i que 20 ajuntaments més tenen previst fer-ho en les pròximes setmanes. «Un centenar de científics han firmat un manifest en contra i 20.000 ciutadans han signat rebutjant el macroprojecte», afegeixen al comunicat.