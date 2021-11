L'institut Alexandre Deulofeu de Figueres és l'únic institut públic de Catalunya que ofereix el japonès com a llengua estrangera al seu currículum escolar. Aquesta oferta formativa converteix el centre figuerenc en el primer de tot l'Estat que imparteix aquesta assignatura. Tal com explica la professora Minerva Terrades en una entrevista a TV3, a aquesta classe hi ha actualment una dotzena d'alumnes. Han comptat amb el suport de la Fundació Japó per a la compra de material.