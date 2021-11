Les empentes per entrar a la discoteca Soho de Castelló d'Empúries van acabar la nit de Halloween amb la caiguda de diverses persones a terra i dues joves amb lesions. Una de les famílies ha fet arribar una queixa al departament d'Interior, a Consum i al'Ajuntament. El responsable del local, Guillermo de Jesús Gallardo, ha explicat que han col·locat tanques perquè es mantinguin a la fila d'un en un. Demana que siguin responsables i recorda que molts van arribar a les nou i la discoteca obre a les dotze.

Eren quarts de nou del vespre quan els joves arribaven per començar a fer cua a la discoteca. Havien comprat les entrades per internet. Segons Soho, se'n van vendre 500 online i apunten que es troben que los clientes arriben moltes hores abans i després estan ansiosos per entrar.

Quatre amigues es trobaven a la cua. A quarts de dotze van trucar a la família perquè en un moment donat, a empentes per entrar a la discoteca, havien acabat uns damunt dels altres. «Van quedar sota els peus de tots els joves que les trepitjaven» relata el pare que ha fet arribar les queixes i denuncies al departament d'Interior, a Consum ia l'Ajuntament.

També va posar un full de reclamació a la discoteca.

La família es queixa d ela mala organització, de la needitat que la seguretat de l'establiment eviti aquestes situacions que poden causar accidentes greus.

La filla va acabar al CAP de Roses amb contusions per tot el cos i una amiga va patir un esguinç. Diari de Girona ha parlat amb altres testimonis. A l'entorn es va produir alguna baralla i els Mossos van acudir-hi en dues ocasions.

L'alcalde, Salvi Güell, explica que es va produir una trucada a la Policia Local, però posa de manifest que el control és de la discoteca perquè es trobaven a la zona privada. Els joves esperen en un espai que comparteixen un supermercat i la discoteca com a aparcament. El responsable del local admet que es van amuntegar i que el personal les va ajudar. Han col·locat tanques i diu que son molt estrictes amb el comportament dels clients.