L'Ajuntament de l'Escala incrementa la inversió pel 2021 respecte aquest any en 2 milions d'euros arribant als 9.345.639 euros milions. S'espera tirar endavant projectes estratègics i alguns pendents des de fa anys.

La major inversió plantejada és la urbanització del sector Emperadors , d'Empúries, amb 3,5 milions d'euros , la millora del passeig Lluís Albert amb 1,6 milions o l'aparcament a plaça Catalunya (1,63 milions).

El pressupost ordinari és de 20.352.010,8 euros, una xifra molt similar a la de l’any passat, amb un lleuger increment de prop del 3,5%. Així, el pressupost consolidat final és de 29.667650,78 euros.

Un any més es mantenen els impostos i taxes congelats.

El govern ha buscat el consens amb ERC i Junts x l'Escala. Han arribat a un acord per treballar plegats en projectes estratègics. Es crearan dues comissions per treballar-los.

El pressupost aposta per incrementar la inversió i per la potenciació de les àrees de Promoció econòmica i Turisme, Cultura i Joventut i Ocupació, així com per polítiques que garanteixin l’Estat del benestar i mantenir serveis que cobreixin les necessitats de tots els escalencs i escalenques.

"El pressupost incorpora un projecte d’inversions ambiciós per seguir millorant els serveis i els equipaments, amb l’objectiu d’esdevenir un motor econòmic pel municipi, satisfer la demanda local i seguir exercint capitalitat en el nostre entorn", remarca l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, el qual apunta també la voluntat de continuar fent passos cap als criteris de sostenibilitat que demanda la societat i Europa en aquests moments. Afegeix l’alcalde que "el projecte de pressupostos s’enriqueix a partir de les propostes consensuades amb grups de l’oposició, i estem especialment satisfets d’haver tancat un acord amb ERC i JUNTS X l’Escala per treballar plegats en projectes cabdals pel municipi”.

La portaveu d’ERC, Etna Estrems, destaca que "L’aprovació d’aquest pressupost farà que l'Escala avanci cap a tres dels seus objectius prioritaris per a Esquerra Republicana; una mobilitat més sostenible, amb més quilòmetres de carrils bici, un poble adaptat a tothom, més accessible i adequat a totes les necessitats i fer un pas ferm endavant cap a la reducció d'emissions i la transició energètica real"

S'han abordat temes estratègics que s'han decidit per consens.

Pel que fa a JUNTS X l’Escala, el seu portaveu, Robert Bosch, manifestava al ple la seva satisfacció per haver tancat un acord amb el Govern que en paraules del mateix regidor, “ la nostra intervenció haurà estat determinant per garantir un major esforç en el manteniment de les instal·lacions esportives i en intervencions de millora en la pavimentació de diversos carrers del municipi. Fonamental també per justificar l’acord amb el govern el compromís que s’adquireix per estudiar conjuntament un nou model de gestió de la mobilitat i els aparcaments de la vila"

Inversions 2021

Entre les inversions previstes hi ha la millora del passeig Lluís Albert (1,6 milions), l’ampliació de l’aparcament de la plaça Catalunya (1,63 milions), la urbanització del sector dels Emperadors (3,6 milions), continuar la inversió en la millora d’asfalts (350.000), la millora de l’entorn de l’església (300.000), inversió en millora de l’enllumenat públic (150.000), la millora de la senyalització d’aparcaments (150.000), una seu social al camp de futbol (290.000), millores en instal·lacions esportives (50.000), una aposta per seguir invertint en projectes per a la transició energètica (200.000), més carrils bici (100.000) i diverses intervencions per a millorar l’accessibilitat al municipi (100.000), entre d’altres.

Endeutament al 3,5%

Des de 2006, l’Ajuntament de l’Escala ha reduït l’endeutament municipal dels 12,2 milions d’euros i un rati del 84,83%, als només 0,68 milions i un rati del 3,5% amb què es preveu tancar l’exercici del 2021. Això permet ara fer front a les inversions previstes i a les necessitats que té el municipi i els seus ciutadans i, al mateix temps, mantenir la política que s’ha seguit la darrera dècada de mantenir els principals impostos i taxes congelats, sense cap increment. “És més, en algun cas, com és el de l’IBI, el rebut és més barat ara que fa 10 anys”, destaca Víctor Puga.

A més, se segueix reforçant les aportacions que es fan a les diferents associacions del municipi per dur a terme projectes d’interès local, així com les subvencions i ajuts destinats a families vulnerables, amb una partida de transferències corrents que arriba a 1.052.662 euros, un 9,8% més que l’any anterior.