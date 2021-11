La Policia Local de Roses va localitzar ahir a primera hora de la tarda el cos sense vida d'un turista holandès de 67 anys que feia cinc dies que estava desaparegut.

L'home va anar sol dijous passat a fer una excursió per agafar cargols de mar pel parc natural del Cap de Creus i des de llavors no se'n sabia res.

El turista estava amb la seva parella de vacances a Girona i dijous va sortir a fer la ruta, però no en va tornar.

Des de dijous

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de la dona el mateix dijous a la nit on els informava que no sabia res del seu marit, no havia tornat de la zona de Roses i van començar una recerca.

La unitat d'investigació dels Mossos va estar indagant sobre el seu parador, va estar fent gestions per localitzar-lo a través dels senyals de telefonia.

Finalment ahir una patrulla de la Policia Local de Roses que estava per la zona el va trobar mort en un camí de difícil accés del municipi. Concretament, a tocar de la riera de la Cuana, al camí de l'antiga Pedrera de Roses

Els Mossos d'Esquadra apunten que la mort seria de tipus accidental, ja que no hi ha cap indici que indiqui el contrari.