L’Ajuntament de Figueres paga 50.000euros l’any per l’aparcament del Far. És lloguer més alt que paga la ciutat però no hi aparquen gairebé vehicles. La mitjana son d’una desena al dia. Per rendibilitzar aquesta inversió anual s’intentarà potenciar el seus ús i es plantegen ampliar-lo amb altres propostes com a espai per a autocaravanes.

L’Ajuntament paga el lloguer a l’Asil Vilallonga, que n’és la propietat, i de moment no ha tingut el retorn esperat.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ja va considerar que no era una bona inversió quan estava a l’oposició. «Jo en el seu dia vaig considerar que no era una bona inversió, però evidentment quan arribes aquí has de ser responsable amb el que tens sobre la taula», planteja.

Quan va accedir al govern van decidir enderrocar les grades del carrer del Far perquè aquell espai tancat creuen que hagués portat problemes. Actualment unes construccions a l’interior també n’estan generant perquè les ocupen.

Però la problemàtica principal és que no s‘hi aparca. Lladó constata que «és cert també que en el moment que el vam tenir obert al capde res arriba una situació de pandèmia per tant l’estiu del 2020 no es pot considerar estiu normal». Però continua igual sense pràcticament vehicle que hi estacionin. L’equip de govern (ERC, PSC, Guanyem i Canviem= té previst potenciar-lo per però «també utilitzar-lo per algun altre ús com pugui ser també l’aparcament d’autocaravanes. «No està ni decidit» diu l’alcaldessa «però s’està estudiant possibilitat de fer aparcament regulat per a autocaravanes per donar eficàcia a aquests 50.000 euros que cada any paga l’Ajuntament» i que «és el lloguer més alt que paga». Per Agnès Lladó «quan tens inversions sobre la taula o equipaments els has de donar l’ús pertinent perquè no acabi sent una pèrdua».

A tocar del centre

El projecte el va engegar l’anterior govern (PDeCAT) per tal de disposar d’un espai proper al centre, a pocs centenars de metres de la plaça del Gra i la plaça Catalunya, per tal de donar suport al comerç i reduir els desplaçaments de vehicle pel centre urbà.

El projecte va haver de passar dos cops pel ple abans de la seva aprovació definitiva, ja que en la primera ocasió la maj

L’antic camp de futbol de la UE Figueres del carrer del Far va entrar en funcionament transformat en aparcament el 22 de febrer del 2020 i encara no feia un mes que ja es va decretar l’estat d’alarma. Els cotxes paguen un euro al dia i les dues primeres hores són gratuïtes.