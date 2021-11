L’alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, va confirmar ahir a través de les xarxes socials el registre de dos brots de covid-19 al municipi. Per una banda, a l’escola Joan Reglà, amb tres grups confinats, i, de l’altra, a la llar del pensionista, amb set persones confinades. El batlle va enviar un missatge de precaució a la població i va recordar la importància d’anar al CAP davant qualsevol símptoma, i més en aquesta època de l’any, ja que, tal com explica ell «moltes de les persones d’aquests brots han sigut pensant que tenien un refredat».

Davant aquest augment de casos de coronavirus, l’Ajuntament ha decidit «per responsabilitat col·lectiva» suspendre l’obra de teatre Tics Tocs, de l’Elenc Santperenc, que s’anava a representar aquest diumenge a la Sala Municipal.

Segons el Departament d’Educació, actualment a Bàscara hi ha 17 persones de l’àmbit educatiu confinades, amb un cas positiu en els darrers deu dies. Aquest augment de casos s’està donant també a altres centres educatius de la comarca com: l’escola Empúries de l’Escala, on hi ha 45 persones confinades (9 positius en els darrers deu dies); l’escola Josep de Ribot i Olivas de Vilamalla, 28 persones confinades (3); l’escola Josep Pallach de Figueres, 26 persones confinades (3); o l’escola Els Grecs de Roses, 25 persones confinades (2).

La covid-19 entra a geriàtrics

D’altra banda, la covid-19 ha tornat a entrar a les residències gironines. Segons el darrer balanç de Drets Socials, dues residències estan catalogades com a taronges, és a dir, tenen algun cas de coronavirus. Mentre que les 108 restants són verdes. Respecte a Catalunya, un total de deu centres residencials tenen algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. En concret, nou residències de gent gran, cap de discapacitat ni de salut mental, i un centre del grup d’altres tipus de recursos residencials, com centres d’infància, per a persones en risc d’exclusió i d’altres. Respecte als geriàtrics, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) sol·licita un canvi en el model de gestió dels centres residencials de gent gran de Catalunya. El sindicat sosté que el sistema actual està «antiquat» i demana adaptar-lo als nous perfils d’usuaris. En aquest sentit, considera que els centres de titularitat pública s’estan convertint en «irrellevant» a causa de «la manca d’inversió» en recursos econòmics i personals. Així, sosté que hi ha diversos problemes que cal resoldre, com la falta de coordinació en «l’actuació» i «l’absentisme laboral crònic».

Indicadors a l’alça

Finalment, respecte als indicadors de contagi, segueixen a l’alça a Girona i tot Catalunya. Ahir el risc de rebrot ja estava en 137 punts i la incidència acumulada és de 97.