Figueres té una llarga de llista de projectes pendents...

Durant anys, Figueres patit una involució per no fer res. Ciutats del nostre voltant han anat evolucionant perquè han anat fent noves infraestructures, nous equipaments, etc.. A Figueres li ha faltat aquesta ambició que sempre havia tingut.

I quins són els motius?

Figueres és víctima també d’un relat fet massa anys, d’un relat pessimista, d’un relat que ens ha mermat moltíssim la moral, que ens ha generat una manca d’autoestima important. És com si amb Figueres tothom si pogués atrevir, aquesta sensació del bullying cap a la ciutat. Em rebel·lo contra això. Sóc figuerenca, em sento figuerenca, m’estimo la ciutat, i crec que la nostra ciutat és una ciutat que té reptes al davant, però no és ni una ciutat decadent ni una ciutat que passi per uns moments difícils, sinó que simplement és una ciutat que no s’han fet els deures durant massa anys.

I qui n’és el responsable?

Figueres ha tingut una gestió política en moltes ocasions nefasta on han primat els interessos personals abans que els interessos col·lectius de la mateixa ciutat i això és el que hem de canviar. Ens estem preparant per tenir una ciutat referent I hem de remar tots cap a aquesta direcció I el que remi cap a una altra no està exercint de bon figuerenc, està exercint d’una altra cosa però en tot cas de bon figuerenc no.

Parlem de casos i d’equipaments concrets....

Figueres té moltes relíquies, però totes amb noms i cognoms.

Al local del carrer Sant Pau, on haurien d’anar els serveis socials, hi han abocat molts diners, però de moment ha servit de poc.

.E que estem fent ara és que ens certifiquin que es pot fer en aquest local. Després ens plantejarem quines responsabilitats hi ha.

A què es refereix?

Que si ens hem gastat un milió i mig d’euros i és un local que no serveix per res, doncs analitzarem quines responsabilitats poden haver-hi en tot el procés, i si cal ho portarem als tribunals.

Si el local no pot acollir un equipament municipal el vendran?

Sí. No podem tenir locals o patrimoni que ens fa perdre més que guanyar, perquè al final hi perd l’Ajuntament i tota la gent de Figueres.

Un altre equipament que en aquest cas no és municipal, el Casino Menestral, que està pendent d’acabar unes obres a les quals es va destinar molta inversió pública. Hi ha alguna manera de resoldre-ho?

Hi va haver una reunió abans de l’estiu amb tots els regidors i també amb els membres del casino on ens vam conjurar gairebé diria a poder trobar una solució. Axò implica buscar quina solució jurídica perquè el Casino Menestral pugui acabar les obres. Més o menys estaríem parlant entre un milió i mig i dos milions d’euros.

La solució jurídica passa pe rla perquè la ciutat sigui propietària de l’edifici?

Sí, tenir-ne la propietat i pogués cedir els usos als socis.

L’antiga presó, pendent de nous usos després de descartar el Carme Guasch. En quin punt està la tramitació i què s’hi espera fer?

Treballem amb la Generalitat perquè el centre de la presó es pugui convertir en un espai de concentració de serveis de la mateixa Generalitat. Una mena de minidelegació de la Generalitat a la ciutat de Figueres. Tortosa la té, Girona la té i treballem perquè Figueres la tingui. I creiem que seria un revulsiu en aquest eix Rambla-Avinguda Salvador Dalí que és el carrer Sant Pau per dinamitzar també tot el barri.

I la Sala Edison?

Està per desencallar-se, s’ha parlat amb el propietari s’ha treballaten l’àmbit urbanístic, es defineix molt clar què s’hi pot fer i què no. I a partir d’aquí el POUM també hi dóna una mica de llum

.

Si hi ha una cosa amb la qual ens posarem d’acord tots és en què la Sala Edison no es pot trobar en la situació i l’estat en el qual està i que evidentment la seva rehabilitació s’hi faci el que faci seria una gran notícia per la ciutat de Figueres i per tot aquest eix que comentàvem abans.

La plaça de Braus es va comprar fa més de trenta anys i està en molt mal estat de conservació. Quins plans tenen?

Recordem que té una façana protegida, que s’ha de seguir mantenint. Hi ha projectes que, sobretot mitjançant els Fons Next Generation, ens poden ajudar a la seva remodelació, destinant-la usos culturals. Pensem en convertir-la en una àgona per a espectacles. En qualsevol cas, la remodelació passa per repensar tota la zona com un tot.

Parlant de projectes que ja estan en marxa. Hi ha la Casa Natal de Salvador Dalí. Creu que ajudarà a potenciar el turista que arriba atret per la figura del pintor, creu que serà un tipus de turista diferent?

Serà un element més d’atractiu turístic per a la ciutat que s’afegeix al que ja tenim, però amb una visió diferent del pintor. La seva obra està molt ben reflectida en el Teatre-Museu Dalí. Potser la seva esfera més personal, més figuerenca és el que ens queda coix i crec que aquest projecte ajudarà a mostrar-ho.

Abans parlava de converir la ciutat de Figures en un referent. Posim algun exemple

Ens volem plantejar com la ciutat de referència del nord del país en alguns ítems com la Formació Professional. Ens caldrà el suport d’institucions supramunicipals. Necissitarem inversió econòmica inversió a escala d’infraestructura educativa, però no només totxo, sinó amb disponibilitat de cursos. Volem fer una aposta per l’FP superior.

El comerç de Figueres té una dependència massa elevada del mercat francès?

Tenim un comerç que té una dependència important del turisme francès, sobretot el situat més al centre històric. Però després tenim un comerç de proximitat que, per més que es digui té molt comprador, usuari de la ciutat i de la comarca. I això no ens ho podem deixar de dir. Va amb relació a aquell relat de Figueres ha perdut la capitalitat. Això no és cert. Segueix sent la ciutat de referència de la comarca perquè hi són tots els serveis, des dels sanitaris, els administratius i els d’oci i comercials. Per tant aquesta referència no l’ha perduda.

Què li falta la comerç figuerenc?

El comerç ha canviant molt i és evident que el comerç electrònic ha fet forat. El que hem de fer és convertir el comerç en un art pròpiament dit, en una experiència. La transacció electrònica és molt fàcil. El petit comerç ofereix tracte personal i assessorament, i s’hi afegim que permet passejar per la ciutat i trobar-te un esdeveniment per a tots els públics davant la botiga...

Hi havia el temor que les àrees properes, com la Jonquera, acabi estirant el client de Figueres.

Figueres no és La Jonquera ni és Roses. Té entit pròpia i el primer que ha de fer és saber què vol ser. Estem primant el comerç de la ciutat, estem primant que el comerç sigui una experiència, que ens visiti perquè trobarà tota l’oferta que necessiti en tots els àmbits.

Hi ha solució per la problemàtica del sector oest amb els talls de llum.

Hem sigut molt clars i fins i tot m’he plantat davant d’Endesa la nit de Nadal per reclamar les inversions. És un error vincular e talls de llum als cultius de marihuana. No tenim llum per la falta d’inversió d’Endesa, perquè de cultius de marihuana n’hi ha a tot arreu.

I la delinqüència que hi ha en aquesta zona?

A Figueres va faltar planificació per poder cobrir les places que quedaven vacants després de jubilacions de policies, per poder tenir una ràtio de Guàrdia Urbana com la que necessita la ciutat com la nostra. En els pressupostos que hem fet i en els que estem a punt d’aprovar posarem més recursos ala policia. La seguretat no és només dotar de plantilla la Guàrdia Urbana. Per tenir una ciutat amb una sensació de seguretat més alta també cal na ciutat neta, amb un bon contracte e residus, de neteja viària. I també ho hem portat a terme.

Amb policia i neteja se solucionen els problemes al sector?

La pota social també és imprescindible. I això no vol dir només subsidis, sinó empoderar la gent. Amb això hem de fer molta pedagogia. Portar unes polítiques concretes per poder empoderar la gent, en formació, en ocupació, etc. I també és imprescindible la pota urbanística. Amb el nou POUM volem que tota la zona nord-oest deixi de ser una zona tancada.

S’han plantejat diferents propostes urbanístiques. Quina és la seva?

Que el barri s’obri molt més. És un barri completament tancat. Hem d’enllaçar amb la zona de l’hospital o del Parc Sol amb tota la zona nord-oest. Hem de resoldre la mobilitat amb l’estació del TAV i això vol dir una reforma de tots aquells carrers. Hem de ser conscients que en l’àmbit urbanístic hi ha edificis que probablement el seu ús ja ha passat. I es necessita tot un pla de millora urbana de tota aquella zona amb una aposta d’equipaments públics. Hi ha un equipament infrautilitzat, que és l’escola Pous i Pagès. A banda d’escola pot ser moltes altres coses i pot generar aquest punt d’inflexió en aquest sentit de cohesió social.